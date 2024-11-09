https://ria.ru/20241109/povrezhdeniya-1982797735.html

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 09.11.2024

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в Telegram-канале о повреждении промышленного инфраструктурного объекта в районе... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:28

2024-11-09T09:28

2024-11-09T09:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в Telegram-канале о повреждении промышленного инфраструктурного объекта в районе города Синельниково Днепропетровской области. "На Синельниковщине (в районе Синельниково - ред.) из-за вражеской атаки произошел пожар. Повреждена инфраструктура", - написал Лысак. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, украина