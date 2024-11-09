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Захарова рассказала о рассмотрении кандидата на пост посла в США - РИА Новости, 09.11.2024
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14:45 09.11.2024 (обновлено: 15:09 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/posol-1982828562.html
Захарова рассказала о рассмотрении кандидата на пост посла в США
Захарова рассказала о рассмотрении кандидата на пост посла в США - РИА Новости, 09.11.2024
Захарова рассказала о рассмотрении кандидата на пост посла в США
На пост посла России в США рассматривается один кандидат, он проходит этапы оформления, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:45
2024-11-09T15:09
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сша
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. На пост посла России в США рассматривается один кандидат, он проходит этапы оформления, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос, известны ли какие-либо кандидатуры на пост посла РФ в США, она сообщила, что речь идет "не о кандидатурах, а кандидатуре".Она обратила внимание на то, что существует "утвержденный порядок, согласно которому это оформлено документально, мы не комментируем назначение послов, это прерогатива президента Российской Федерации"."Действительно, процесс (оформления) уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления", - заключила она.Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что необходимые внутренние процедуры для назначения посла РФ в США начаты.
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60
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Захарова о рассмотрении кандидатуры на пост посла России в США
На пост посла России в США рассматривается один кандидат, он проходит этапы оформления, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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россия, сша, мария захарова, в мире
Россия, США, Мария Захарова, В мире
Захарова рассказала о рассмотрении кандидата на пост посла в США

Захарова: на пост посла России в США рассматривается один кандидат

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. На пост посла России в США рассматривается один кандидат, он проходит этапы оформления, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос, известны ли какие-либо кандидатуры на пост посла РФ в США, она сообщила, что речь идет "не о кандидатурах, а кандидатуре".
Она обратила внимание на то, что существует "утвержденный порядок, согласно которому это оформлено документально, мы не комментируем назначение послов, это прерогатива президента Российской Федерации".
«
"Действительно, процесс (оформления) уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления", - заключила она.
Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что необходимые внутренние процедуры для назначения посла РФ в США начаты.
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