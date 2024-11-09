https://ria.ru/20241109/polsha-1982812342.html

В Польше забеспокоились из-за последствий строительства "Восточного щита"

В Польше забеспокоились из-за последствий строительства "Восточного щита" - РИА Новости, 09.11.2024

В Польше забеспокоились из-за последствий строительства "Восточного щита"

Жители восточного приграничья Польши опасаются изъятия государством земель в связи со строительством "Восточного щита" - комплексной оборонительной... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:00

2024-11-09T12:00

2024-11-09T12:00

польша

в мире

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Жители восточного приграничья Польши опасаются изъятия государством земель в связи со строительством "Восточного щита" - комплексной оборонительной инфраструктуры, заявил журналистам проживающий в Подляском воеводстве юрист Камиль Сыллер. В опубликованном ранее проекте закона о строительстве "Восточного щита" содержится понятие "особый каталог стратегических инвестиций в области обороноспособности государства, осуществляемых на закрытых территориях". Данный пункт определяет "возможность изъятия недвижимости для целей реализации этих инвестиций". "То, что изъятия будут, – это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии", - заявил Сыллер. "Есть частные земли и даже целые населенные пункты - как, например, Опака Большая, которые просто примыкают к границе, и они наиболее уязвимы. Так что это не вопрос того, что изъятия могут произойти, а вопрос того, что они будут", - добавил он. Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиарда злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия" якобы "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240313/polsha-1932812731.html

https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

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