https://ria.ru/20241109/polsha-1982811086.html

Правящая коалиция Польши выберет кандидата в президенты

Правящая коалиция Польши выберет кандидата в президенты - РИА Новости, 09.11.2024

Правящая коалиция Польши выберет кандидата в президенты

Правящая коалиция Польши в ноябре выберет кандидата на пост президента между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и главой МИД Радославом Сикорским, заявил... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:46

2024-11-09T11:46

2024-11-09T18:56

в мире

польша

рафал тшасковски

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Правящая коалиция Польши в ноябре выберет кандидата на пост президента между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и главой МИД Радославом Сикорским, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.По его словам, "сегодня состоялось заседание правящей коалиции". "Обсуждалось, как выбрать одного кандидата", - отметил он, сообщив, что коалиция проведет предварительные внутренние выборы.Как указал Туск, в этих выборах примут участие "два прекрасных кандидата" - Рафал Тшасковский и Радослав Сикорский. "Предварительные выборы пройдут уже в ноябре", - сказал он."7 декабря в Силезии избранный кандидат представит свою программу", - проинформировал польский премьер.Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.Крупнейшие политические силы Польши пока не обнародовали имена своих кандидатов в президенты. При этом лидер PiS Ярослав Качиньский ранее заявил, что кандидат в президенты от его партии должен быть "молодым, высоким, величественным, красивым". Также Качиньский заявил, что ему "трудно даже представить себе модель той женщины, которая была бы кандидатом".

https://ria.ru/20241109/duda-1982829634.html

https://ria.ru/20241109/polsha-1982812342.html

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в мире, польша, рафал тшасковски, радослав сикорский