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На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию - РИА Новости, 09.11.2024
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16:15 09.11.2024 (обновлено: 16:23 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pogransluzhba-1982836552.html
На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию
На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию - РИА Новости, 09.11.2024
На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались по реке Тисе на лодке сбежать в Венгрию, сообщает в субботу Госпогранслужба страны. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:15
2024-11-09T16:23
в мире
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались по реке Тисе на лодке сбежать в Венгрию, сообщает в субботу Госпогранслужба страны. "Пятиместный "люкс": на надувной лодке по Тисе в Венгрию. Безопасным способом, заплатив каждый от 8 до 11 тысяч долларов, пятеро мужчин надеялись пересечь границу. Но после получения средств переправщики несколько изменили правила - границу придется преодолевать рекой Тиса. Предоставили даже резиновую лодку, правда, рассчитанную на двух человек. Пограничный наряд остановил правонарушителей на этапе занятия посадочных мест в лодке. Поскольку плавсредство было слишком маленьким, некоторые прыгали прямо в холодную реку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Уточняется, что пограничники помогли выбраться мужчинам из воды, доставили в подразделение, где они смогли согреться. Их привлекли к административной ответственности. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20240319/uklonisty-1934330115.html
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в мире, украина, венгрия, киев, андрей демченко, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
На Украине задержали пятерых мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию

Погранслужба Украины задержала пятерых мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию

© ДПСУУкраинские пограничники задержали 5 мужчин, которые пытались по реке Тисе на лодке сбежать в Венгрию
Украинские пограничники задержали 5 мужчин, которые пытались по реке Тисе на лодке сбежать в Венгрию - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© ДПСУ
Украинские пограничники задержали 5 мужчин, которые пытались по реке Тисе на лодке сбежать в Венгрию
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались по реке Тисе на лодке сбежать в Венгрию, сообщает в субботу Госпогранслужба страны.
"Пятиместный "люкс": на надувной лодке по Тисе в Венгрию. Безопасным способом, заплатив каждый от 8 до 11 тысяч долларов, пятеро мужчин надеялись пересечь границу. Но после получения средств переправщики несколько изменили правила - границу придется преодолевать рекой Тиса. Предоставили даже резиновую лодку, правда, рассчитанную на двух человек. Пограничный наряд остановил правонарушителей на этапе занятия посадочных мест в лодке. Поскольку плавсредство было слишком маленьким, некоторые прыгали прямо в холодную реку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
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Уточняется, что пограничники помогли выбраться мужчинам из воды, доставили в подразделение, где они смогли согреться. Их привлекли к административной ответственности.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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