https://ria.ru/20241109/podderzhka-1982843979.html

Лейбористы ослабили поддержку Украины, заявил экс-министр обороны Британии

Лейбористы ослабили поддержку Украины, заявил экс-министр обороны Британии - РИА Новости, 09.11.2024

Лейбористы ослабили поддержку Украины, заявил экс-министр обороны Британии

Интенсивность поддержки Великобританией Украины ослабла с приходом к власти правительства лейбористов, считает экс-министр обороны Британии (в 2019-2023) Бен... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:23

2024-11-09T17:23

2024-11-09T17:23

в мире

украина

великобритания

россия

бен уоллес

кир стармер

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:150:3072:1877_1920x0_80_0_0_fc8eabc58923e093d6dc0d81930a0311.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Интенсивность поддержки Великобританией Украины ослабла с приходом к власти правительства лейбористов, считает экс-министр обороны Британии (в 2019-2023) Бен Уоллес. "Произошло то, что лидерство, которое Британия проявляла с самого начала, начало уходить на второй план", - сказал он в эфире радиостанции Radio 4. По его словам, во время его пребывания в правительстве чиновники из министерства иностранных дел говорили, что не хотят "быть впереди всех" в помощи Украине, а хотят "оставаться в середине". Кроме того, компаниям, которые отправляли оборудование на Украину, приходилось по полгода дожидаться обработки заявок на экспортные лицензии из-за бюрократии в министерстве иностранных дел. При этом благодаря межпартийному консенсусу Британия взяла на себя роль лидера, добавляет он. "Мы заняли позицию лидера и привели с собой много-много европейцев... У меня определенно есть ощущение, что этот импульс снизился", - сказал он. В пятницу газета Guardian сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обязательства пополнить запасы британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html

https://ria.ru/20241109/pereovory-1982783255.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, россия, бен уоллес, кир стармер, сергей лавров, нато