https://ria.ru/20241109/podderzhka-1982843979.html
Лейбористы ослабили поддержку Украины, заявил экс-министр обороны Британии
Лейбористы ослабили поддержку Украины, заявил экс-министр обороны Британии - РИА Новости, 09.11.2024
Лейбористы ослабили поддержку Украины, заявил экс-министр обороны Британии
Интенсивность поддержки Великобританией Украины ослабла с приходом к власти правительства лейбористов, считает экс-министр обороны Британии (в 2019-2023) Бен... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:23
2024-11-09T17:23
2024-11-09T17:23
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Интенсивность поддержки Великобританией Украины ослабла с приходом к власти правительства лейбористов, считает экс-министр обороны Британии (в 2019-2023) Бен Уоллес. "Произошло то, что лидерство, которое Британия проявляла с самого начала, начало уходить на второй план", - сказал он в эфире радиостанции Radio 4. По его словам, во время его пребывания в правительстве чиновники из министерства иностранных дел говорили, что не хотят "быть впереди всех" в помощи Украине, а хотят "оставаться в середине". Кроме того, компаниям, которые отправляли оборудование на Украину, приходилось по полгода дожидаться обработки заявок на экспортные лицензии из-за бюрократии в министерстве иностранных дел. При этом благодаря межпартийному консенсусу Британия взяла на себя роль лидера, добавляет он. "Мы заняли позицию лидера и привели с собой много-много европейцев... У меня определенно есть ощущение, что этот импульс снизился", - сказал он. В пятницу газета Guardian сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обязательства пополнить запасы британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html
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в мире, украина, великобритания, россия, бен уоллес, кир стармер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Бен Уоллес, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Лейбористы ослабили поддержку Украины, заявил экс-министр обороны Британии
Экс-министр обороны Уоллес: с приходом лейбористов поддержка Украины ослабла
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Интенсивность поддержки Великобританией Украины ослабла с приходом к власти правительства лейбористов, считает экс-министр обороны Британии (в 2019-2023) Бен Уоллес.
"Произошло то, что лидерство, которое Британия проявляла с самого начала, начало уходить на второй план", - сказал он в эфире радиостанции Radio 4.
По его словам, во время его пребывания в правительстве чиновники из министерства иностранных дел говорили, что не хотят "быть впереди всех" в помощи Украине, а хотят "оставаться в середине". Кроме того, компаниям, которые отправляли оборудование на Украину, приходилось по полгода дожидаться обработки заявок на экспортные лицензии из-за бюрократии в министерстве иностранных дел.
При этом благодаря межпартийному консенсусу Британия взяла на себя роль лидера, добавляет он.
"Мы заняли позицию лидера и привели с собой много-много европейцев... У меня определенно есть ощущение, что этот импульс снизился", - сказал он.
В пятницу газета Guardian сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве
даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера
, если он приедет без обязательства пополнить запасы британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии
, Италии
и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.