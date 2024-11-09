https://ria.ru/20241109/plennyy-1982787716.html

Пленный рассказал, что сейчас его кормят лучше, чем в ВСУ

Пленный рассказал, что сейчас его кормят лучше, чем в ВСУ - РИА Новости, 09.11.2024

Пленный рассказал, что сейчас его кормят лучше, чем в ВСУ

Украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал РИА Новости, что в течение недели до сдачи в плен ни он, ни его сослуживцы не получали от ВСУ провиант, а... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T06:06

2024-11-09T06:06

2024-11-09T09:22

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

военнопленные

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал РИА Новости, что в течение недели до сдачи в плен ни он, ни его сослуживцы не получали от ВСУ провиант, а впервые нормально поесть они смогли только оказавшись в плену ВС России. "Удивился, потому что нас даже не связывали (в плену)... Накормили, сигарет дали, воды дали. Это с условием того, что мы больше недели, наверно, не получали сухпайки (от ВСУ)", — сказал он. Николенко, стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241108/svo-1982632098.html

https://ria.ru/20241108/vsu-1982771277.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, военнопленные