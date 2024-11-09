https://ria.ru/20241109/plen-1982798193.html

Женщина-повар ВСУ рассказала, как попала в Курскую область

Женщина-повар ВСУ рассказала, как попала в Курскую область - РИА Новости, 09.11.2024

Женщина-повар ВСУ рассказала, как попала в Курскую область

Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая рассказала, как служила в украинской армии поваром, но была под угрозой расстрела отправлена командованием в Курскую... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:32

2024-11-09T09:32

2024-11-09T09:32

специальная военная операция на украине

курская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая рассказала, как служила в украинской армии поваром, но была под угрозой расстрела отправлена командованием в Курскую область. Там её взяли в плен военнослужащие группировки войск "Север". "Командование нам сказало что "вы едете в Курскую область, а куда - мы и сами не знаем, потому что на вас пришло боевое распоряжение". Вообще, сказали, что мы не будем на передке, на боевых действиях. Нам сказали, что если мы не пойдем, то нас свои же и расстреляют. Когда выходили на позицию, нам сказали, что будем семь дней, не больше, там будем стоять", - сказала Балаклицкая. По прошествии семи дней обещанной ротации не произошло, добавила она. В один из дней Балаклицкая осталась в блиндаже вдвоем с сослуживцем, так как остальные ушли помогать нести раненого с соседней позиции. В этот момент повар с сослуживцем услышали приближение российских военнослужащих. "И потом в нашу норку начали залетать пули от автомата. И потом уже они подошли почти под норку, и мы выходим сказать: "Мы сдаемся в плен, без оружия", - рассказала она. По словам Балаклицкой, пойти в ВСУ добровольцем её вынудило трудное жизненное приложение - "не было ни работы, ни жилья, ни семьи, ни мужа, ни родственников, ни родителей", не на что было купить даже хлеба, но нужно было содержать двоих детей. Командование пообещало, что она будет работать в столовой, и даже сначала поставило её поваром в тылу в населенном пункте Комар на подконтрольной ВСУ части ДНР. Там Наталья проработала месяц. На линию боевого соприкосновения ее отправили, когда в бригаде стало не хватать мотострелков. Балаклицкая до этого проходила подготовку в Великобритании, где не было разделения на специальности, и всех учили на мотострелков.

https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html

https://ria.ru/20241022/plen-1979229949.html

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

курская область

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курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины