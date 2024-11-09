https://ria.ru/20241109/pentagon-1982801728.html

CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных

CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных - РИА Новости, 09.11.2024

CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных

В Пентагоне обсуждают ответ на возможное распоряжение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа об использовании военных в целях обеспечения... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T10:12

2024-11-09T10:12

2024-11-09T10:12

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китай

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джо байден

министерство обороны сша

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Пентагоне обсуждают ответ на возможное распоряжение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа об использовании военных в целях обеспечения порядка в стране, в частности, для депортации мигрантов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. В октябре Трамп предлагал использовать вооруженные силы страны против "внутренних врагов" для поддержания порядка в день президентских выборов. По его словам, враги США делятся на внешних и "людей внутри страны". Последние, по мнению политика, представляют для Соединенных Штатов большую опасность, чем такие страны, как Китай или Россия, поскольку внутренних врагов сдерживать сложнее, чем внешние угрозы. Портал Axios сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны. "Чиновники Пентагона неофициально обсуждают ответ министерства обороны в том случае, если Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании военных регулярных сил внутри страны и увольнении значительной части аполитичных сотрудников", - говорится в материале телеканала. Бывший высокопоставленный чиновник минобороны, работавший при администрации Трампа, выразил мнение, что после его переизбрания в стране могут быть задействованы дополнительным силы с целью оказания помощи таможенным и пограничным службам на южной границе. Кроме того, по его словам, дополнительных военных могут отправить в ряд американских городов с целью помочь Трампу с планом "массовой депортации" мигрантов. В отношении возможного распоряжения Трампа о развертывании военных в стране один из источников заявил, что "по закону военнослужащие обязаны не подчиняться незаконным приказам". "Но вопрос заключается в том, что последует за этим, увидим ли мы отставки высших военных руководителей? Или они расценят это так, что они оставляют своих людей?" - заявил он. По данным телеканала, чиновники Пентагона, готовясь к кадровым изменениям в ведомстве, продумывают различные сценарии. "Мы все готовимся и планируем на случай наихудшего сценария, но реальность такова, что мы пока не знаем, как ситуация будет развиваться", - приводит телеканал слова одного из собеседников. Накануне Трамп заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить предвыборное обещание о массовой депортации. Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ.

https://ria.ru/20241109/amerika-1982659641.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024