Рейтинг@Mail.ru
CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/pentagon-1982801728.html
CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных
CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных - РИА Новости, 09.11.2024
CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных
В Пентагоне обсуждают ответ на возможное распоряжение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа об использовании военных в целях обеспечения... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:12
2024-11-09T10:12
в мире
сша
китай
россия
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Пентагоне обсуждают ответ на возможное распоряжение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа об использовании военных в целях обеспечения порядка в стране, в частности, для депортации мигрантов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. В октябре Трамп предлагал использовать вооруженные силы страны против "внутренних врагов" для поддержания порядка в день президентских выборов. По его словам, враги США делятся на внешних и "людей внутри страны". Последние, по мнению политика, представляют для Соединенных Штатов большую опасность, чем такие страны, как Китай или Россия, поскольку внутренних врагов сдерживать сложнее, чем внешние угрозы. Портал Axios сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны. "Чиновники Пентагона неофициально обсуждают ответ министерства обороны в том случае, если Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании военных регулярных сил внутри страны и увольнении значительной части аполитичных сотрудников", - говорится в материале телеканала. Бывший высокопоставленный чиновник минобороны, работавший при администрации Трампа, выразил мнение, что после его переизбрания в стране могут быть задействованы дополнительным силы с целью оказания помощи таможенным и пограничным службам на южной границе. Кроме того, по его словам, дополнительных военных могут отправить в ряд американских городов с целью помочь Трампу с планом "массовой депортации" мигрантов. В отношении возможного распоряжения Трампа о развертывании военных в стране один из источников заявил, что "по закону военнослужащие обязаны не подчиняться незаконным приказам". "Но вопрос заключается в том, что последует за этим, увидим ли мы отставки высших военных руководителей? Или они расценят это так, что они оставляют своих людей?" - заявил он. По данным телеканала, чиновники Пентагона, готовясь к кадровым изменениям в ведомстве, продумывают различные сценарии. "Мы все готовимся и планируем на случай наихудшего сценария, но реальность такова, что мы пока не знаем, как ситуация будет развиваться", - приводит телеканал слова одного из собеседников. Накануне Трамп заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить предвыборное обещание о массовой депортации. Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ.
https://ria.ru/20241109/amerika-1982659641.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, Выборы президента США — 2024
CNN: в Пентагоне обсуждают ответ Трампу на приказ об использовании военных

CNN: в Пентагоне обсуждают использование Трампом военных для высылки нелегалов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Пентагоне обсуждают ответ на возможное распоряжение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа об использовании военных в целях обеспечения порядка в стране, в частности, для депортации мигрантов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
В октябре Трамп предлагал использовать вооруженные силы страны против "внутренних врагов" для поддержания порядка в день президентских выборов. По его словам, враги США делятся на внешних и "людей внутри страны". Последние, по мнению политика, представляют для Соединенных Штатов большую опасность, чем такие страны, как Китай или Россия, поскольку внутренних врагов сдерживать сложнее, чем внешние угрозы. Портал Axios сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Мир дал Америке шанс на спасение
Вчера, 08:00
"Чиновники Пентагона неофициально обсуждают ответ министерства обороны в том случае, если Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании военных регулярных сил внутри страны и увольнении значительной части аполитичных сотрудников", - говорится в материале телеканала.
Бывший высокопоставленный чиновник минобороны, работавший при администрации Трампа, выразил мнение, что после его переизбрания в стране могут быть задействованы дополнительным силы с целью оказания помощи таможенным и пограничным службам на южной границе. Кроме того, по его словам, дополнительных военных могут отправить в ряд американских городов с целью помочь Трампу с планом "массовой депортации" мигрантов.
В отношении возможного распоряжения Трампа о развертывании военных в стране один из источников заявил, что "по закону военнослужащие обязаны не подчиняться незаконным приказам". "Но вопрос заключается в том, что последует за этим, увидим ли мы отставки высших военных руководителей? Или они расценят это так, что они оставляют своих людей?" - заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
Вчера, 08:00
По данным телеканала, чиновники Пентагона, готовясь к кадровым изменениям в ведомстве, продумывают различные сценарии. "Мы все готовимся и планируем на случай наихудшего сценария, но реальность такова, что мы пока не знаем, как ситуация будет развиваться", - приводит телеканал слова одного из собеседников.
Накануне Трамп заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить предвыборное обещание о массовой депортации.
Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
"Трамп — лишь фасад для "мафии". Кто на самом деле победил на выборах в США
Вчера, 08:00
 
В миреСШАКитайРоссияДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала