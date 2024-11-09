https://ria.ru/20241109/pakistan-1982812885.html
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане - РИА Новости, 09.11.2024
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане
Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:03
2024-11-09T12:03
2024-11-09T18:48
в мире
пакистан
кветта
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982813065_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_e40fe3b17c0d4c8f3aee87cf24d78293.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Кветта."Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", — говорится в послании.Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма, добавил глава государства."Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — заключил он.Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко."От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного на железнодорожном вокзале города Кветта. Мы решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания", — говорится в телеграмме спикера верхней палаты парламента на имя председателя Сената Пакистана Юсуфа Реза Гилани.Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Кветте около 08:25 по местному времени (06:25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и совершил теракт рядом с кассой, где обычно собирается множество людей. По последним данным, погибли 24 человека, еще 46 получили ранения. Как сообщали власти, ответственность взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html
пакистан
кветта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982813065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c83d61e7e20581e2c3dc75a23eab895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, кветта, владимир путин
В мире, Пакистан, Кветта, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане
Путин выразил соболезнования руководству Пакистана из-за теракта в Кветте
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму
с соболезнованиями в связи с терактом в городе Кветта.
«
"Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", — говорится в послании.
Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма, добавил глава государства.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — заключил он.
Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного на железнодорожном вокзале города Кветта. Мы решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания", — говорится в телеграмме спикера верхней палаты парламента на имя председателя Сената Пакистана Юсуфа Реза Гилани.
Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Кветте около 08:25 по местному времени (06:25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться в Пешавар
. Смертник вошел на станцию с багажом и совершил теракт рядом с кассой, где обычно собирается множество людей. По последним данным, погибли 24 человека, еще 46 получили ранения.
Как сообщали власти, ответственность взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".