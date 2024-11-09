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Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане - РИА Новости, 09.11.2024
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12:03 09.11.2024 (обновлено: 18:48 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982812885.html
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане - РИА Новости, 09.11.2024
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане
Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:03
2024-11-09T18:48
в мире
пакистан
кветта
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Кветта.&quot;Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару&quot;, — говорится в послании.Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма, добавил глава государства."Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — заключил он.Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко."От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного на железнодорожном вокзале города Кветта. Мы решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания", — говорится в телеграмме спикера верхней палаты парламента на имя председателя Сената Пакистана Юсуфа Реза Гилани.Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Кветте около 08:25 по местному времени (06:25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и совершил теракт рядом с кассой, где обычно собирается множество людей. По последним данным, погибли 24 человека, еще 46 получили ранения. Как сообщали власти, ответственность взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html
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в мире, пакистан, кветта, владимир путин
В мире, Пакистан, Кветта, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане

Путин выразил соболезнования руководству Пакистана из-за теракта в Кветте

© AP Photo / Arshad ButtПоследствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Arshad Butt
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Кветта.
«

"Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", — говорится в послании.

Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма, добавил глава государства.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — заключил он.
Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного на железнодорожном вокзале города Кветта. Мы решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания", — говорится в телеграмме спикера верхней палаты парламента на имя председателя Сената Пакистана Юсуфа Реза Гилани.
Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Кветте около 08:25 по местному времени (06:25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и совершил теракт рядом с кассой, где обычно собирается множество людей. По последним данным, погибли 24 человека, еще 46 получили ранения.
Как сообщали власти, ответственность взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек
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