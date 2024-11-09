https://ria.ru/20241109/pakistan-1982812885.html

Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане

Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане - РИА Новости, 09.11.2024

Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане

Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T12:03

2024-11-09T12:03

2024-11-09T18:48

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пакистан

кветта

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Кветта."Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", — говорится в послании.Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма, добавил глава государства."Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — заключил он.Соболезнования выразила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко."От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористического акта, совершенного на железнодорожном вокзале города Кветта. Мы решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания", — говорится в телеграмме спикера верхней палаты парламента на имя председателя Сената Пакистана Юсуфа Реза Гилани.Взрыв прогремел на железнодорожной станции в Кветте около 08:25 по местному времени (06:25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и совершил теракт рядом с кассой, где обычно собирается множество людей. По последним данным, погибли 24 человека, еще 46 получили ранения. Как сообщали власти, ответственность взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".

https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, кветта, владимир путин