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В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек - РИА Новости, 09.11.2024
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11:14 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html
В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек
В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек - РИА Новости, 09.11.2024
В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек
Число погибших при теракте в пакистанском городе Кветта выросло до 24, ранения получили 46 человек, сообщает издание Dawn со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T11:14
2024-11-09T11:14
в мире
кветта
пешавар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя – РИА Новости. Число погибших при теракте в пакистанском городе Кветта выросло до 24, ранения получили 46 человек, сообщает издание Dawn со ссылкой на данные полиции. По уточненным данным, взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени (06.25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей. "В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения", - сообщил комиссар Кветты Хамза Шафкат, отметив, что помимо мирных жителей при взрыве погибли также сотрудники правоохранительных органов. Представитель властей призвал общественность не отправляться на место теракта или больницы, где находятся раненые, отметив, что "в подобных инцидентах существует риск двойных нападений". "Сейчас мы оцепили город и проводим проверку. Любые собрания запрещены", - добавил Шафкат.По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".
https://ria.ru/20241007/pakistan-1976673879.html
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в мире, кветта, пешавар, пакистан
В мире, Кветта, Пешавар, Пакистан
В Пакистане число погибших при теракте на ж/д станции выросло до 24 человек

Dawn: число жертв теракта на ж/д станции в пакистанской Кветте выросло до 24

© AP Photo / Arshad ButtПоследствия взрыва на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Arshad Butt
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя – РИА Новости. Число погибших при теракте в пакистанском городе Кветта выросло до 24, ранения получили 46 человек, сообщает издание Dawn со ссылкой на данные полиции.
По уточненным данным, взрыв произошел на станции в районе 08.25 местного времени (06.25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей.
© AP Photo / Arshad ButtПоследствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Arshad Butt
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта
"В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения", - сообщил комиссар Кветты Хамза Шафкат, отметив, что помимо мирных жителей при взрыве погибли также сотрудники правоохранительных органов.
Представитель властей призвал общественность не отправляться на место теракта или больницы, где находятся раненые, отметив, что "в подобных инцидентах существует риск двойных нападений".
"Сейчас мы оцепили город и проводим проверку. Любые собрания запрещены", - добавил Шафкат.
По данным властей, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".
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