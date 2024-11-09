https://ria.ru/20241109/pakistan-1982793775.html

В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие

В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2024

В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие

По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:38

2024-11-09T08:38

2024-11-09T09:10

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белуджистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Geo. "Инцидент похоже на взрыв, совершенный смертником, но пока рано говорить наверняка", - заявил старший суперинтендант полиции Мохаммад Балох. Взрыв произошел на станции в районе 09.00 местного времени (07.00 мск), когда поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Местные власти отмечают, что, поскольку несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, число погибших в результате взрыва может возрасти. Представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд заявил, что полиция и силы безопасности прибыли на место инцидента. Он отметил, что природа взрыва расследуется, а отряд по обезвреживанию бомб собирает доказательства на месте происшествия. Правительственный чиновник добавил, что в больницах введен режим чрезвычайной ситуации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кветта, белуджистан, пешавар, пакистан