Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 09.11.2024 (обновлено: 09:10 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982793775.html
В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие
В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие - РИА Новости, 09.11.2024
В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие
По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:38
2024-11-09T09:10
в мире
кветта
белуджистан
пешавар
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982795678_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a8040f042747bcfe3c95c9345e13d312.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Geo. "Инцидент похоже на взрыв, совершенный смертником, но пока рано говорить наверняка", - заявил старший суперинтендант полиции Мохаммад Балох. Взрыв произошел на станции в районе 09.00 местного времени (07.00 мск), когда поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Местные власти отмечают, что, поскольку несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, число погибших в результате взрыва может возрасти. Представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд заявил, что полиция и силы безопасности прибыли на место инцидента. Он отметил, что природа взрыва расследуется, а отряд по обезвреживанию бомб собирает доказательства на месте происшествия. Правительственный чиновник добавил, что в больницах введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20241006/vzryv-1976659181.html
кветта
белуджистан
пешавар
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982795678_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d72a76ef9c95cf9268922a544c32e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кветта, белуджистан, пешавар, пакистан
В мире, Кветта, Белуджистан, Пешавар, Пакистан
В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции, есть погибшие

Geo: при взрыве на ж/д станции в пакистанской Кветте погибли не менее 20 человек

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале пакистанского города Кветта
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Geo.
"Инцидент похоже на взрыв, совершенный смертником, но пока рано говорить наверняка", - заявил старший суперинтендант полиции Мохаммад Балох.
Взрыв произошел на станции в районе 09.00 местного времени (07.00 мск), когда поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар.
Местные власти отмечают, что, поскольку несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, число погибших в результате взрыва может возрасти.
Представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд заявил, что полиция и силы безопасности прибыли на место инцидента. Он отметил, что природа взрыва расследуется, а отряд по обезвреживанию бомб собирает доказательства на месте происшествия. Правительственный чиновник добавил, что в больницах введен режим чрезвычайной ситуации.
Место взрыва рядом с международным аэропортом в пакистанском городе Карачи. 6 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Пакистане прогремел взрыв в районе международного аэропорта
6 октября, 22:53
 
В миреКветтаБелуджистанПешаварПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала