https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982825868.html

Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов - РИА Новости, 09.11.2024

Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:27

2024-11-09T14:27

2024-11-09T14:27

культура

белоруссия

ссср

александра пахмутова

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта. Российский композитор Пахмутова отмечает в субботу 95-летие. "Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-службу главы государства. Поясняется, что "этой награды Александра Пахмутова удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур".

https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982796730.html

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белоруссия, ссср, александра пахмутова, александр лукашенко, россия