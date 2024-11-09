Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:27 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982825868.html
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов - РИА Новости, 09.11.2024
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:27
2024-11-09T14:27
культура
белоруссия
ссср
александра пахмутова
александр лукашенко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15561/35/155613513_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_2e8ceaa769413ef5bc978eaf6c01df5a.jpg
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта. Российский композитор Пахмутова отмечает в субботу 95-летие. "Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-службу главы государства. Поясняется, что "этой награды Александра Пахмутова удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур".
https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982796730.html
белоруссия
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15561/35/155613513_0:0:3798:2848_1920x0_80_0_0_a91cb39e1888db82384a89be0e6d5bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, ссср, александра пахмутова, александр лукашенко, россия
Культура, Белоруссия, СССР, Александра Пахмутова, Александр Лукашенко, Россия
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов

Лукашенко наградил композитора Александру Пахмутову орденом Дружбы народов

© РИА Новости / Сергей Пятаков  | Перейти в медиабанкАлександра Пахмутова
Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Александра Пахмутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта.
Российский композитор Пахмутова отмечает в субботу 95-летие.
"Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Поясняется, что "этой награды Александра Пахмутова удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур".
Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
Вчера, 09:20
 
КультураБелоруссияСССРАлександра ПахмутоваАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала