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Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов - РИА Новости, 09.11.2024
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:27
2024-11-09T14:27
2024-11-09T14:27
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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта. Российский композитор Пахмутова отмечает в субботу 95-летие. "Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-службу главы государства. Поясняется, что "этой награды Александра Пахмутова удостоена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур".
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белоруссия, ссср, александра пахмутова, александр лукашенко, россия
Культура, Белоруссия, СССР, Александра Пахмутова, Александр Лукашенко, Россия
Лукашенко наградил Пахмутову орденом Дружбы народов
Лукашенко наградил композитора Александру Пахмутову орденом Дружбы народов