Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:20 09.11.2024 (обновлено: 09:37 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982796730.html
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда - РИА Новости, 09.11.2024
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T09:20
2024-11-09T09:37
культура
александра пахмутова
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15561/35/155613513_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_2e8ceaa769413ef5bc978eaf6c01df5a.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание героя труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне - композитору, члену региональной общественной организации "Союз московских композиторов", - говорится в документе.Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает в субботу 95-летие. Александра Пахмутова работает в разных музыкальных жанрах. Ей принадлежат произведения для симфонического оркестра: "Русская сюита" (1952), "Концерт для трубы с оркестром" (1955), увертюра "Юность" (1957), "Ода на зажжение огня" (1979); сочинения кантатно-ораториального жанра: "Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты". На музыку Пахмутовой в 1974 году в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен одноактный балет "Озаренность". Александрой Пахмутовой написана музыка к нескольким десяткам фильмов. Среди них такие популярные киноленты, как "Девчата" (1961), "Три тополя на Плющихе" (1967), "Баллада о спорте" (1979), "О спорт, ты - мир!" (1980), "Битва за Москву" (1985), "Сын за отца" (1995), "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006), сериал "Рожденная революцией" (1974-1977) и другие.В 1995 году вышел компакт-диск с записью симфонических произведений в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Пахмутова – обладатель "золотого" диска фирмы Мелодия за грампластинку "Песни Александры Пахмутовой". Также вышли компакт-диск "Как молоды мы были" (1995), диск "Зарево любви" (1996), сборник песен "Звездопад" (2001), цикл для детского хора на стихи Сергея Есенина "Земля моя златая" (2001).Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной. В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. С 1968 по 1991 годы была секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1995 годы – секретарем правления Союза композиторов России. С 1969 по 1973 годы была депутатом Моссовета, с 1980 по 1990 годы – депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).
https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982717691.html
https://ria.ru/20240902/volgograd-1970029901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15561/35/155613513_0:0:3798:2848_1920x0_80_0_0_a91cb39e1888db82384a89be0e6d5bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александра пахмутова, россия, владимир путин
Культура, Александра Пахмутова, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда

Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой

© РИА Новости / Сергей Пятаков  | Перейти в медиабанкАлександра Пахмутова
Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Александра Пахмутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание героя труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне - композитору, члену региональной общественной организации "Союз московских композиторов", - говорится в документе.
Лучшие песни СССР: Александре Пахмутовой — 95
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

"Нежность"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России

"Нежность"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанк

"Трус не играет в хоккей"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.

Певец Эдуард Хиль

"Трус не играет в хоккей"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Старый клен"

Автор слов: Михаил Матусовский

Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.

Кадр из кинофильма Девчата

"Старый клен"

Автор слов: Михаил Матусовский

Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

"Как молоды мы были"

Автор слов: Николай Добронравов

Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.

Александр Градский

"Как молоды мы были"

Автор слов: Николай Добронравов

Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанк

"Надежда"

Автор слов: Николай Добронравов

А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.

 Певица Анна Герман на сцене

"Надежда"

Автор слов: Николай Добронравов

А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.

© РИА Новости / Рыбаков
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Птицын | Перейти в медиабанк

"Главное, ребята, сердцем не стареть"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Композитор Александра Пахмутова сидит на нартах с оленеводами Севера

"Главное, ребята, сердцем не стареть"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

© РИА Новости / Птицын
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

"Беловежская пуща"

Автор слов: Николай Добронравов

Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.

Композитор Александра Пахмутова

"Беловежская пуща"

Автор слов: Николай Добронравов

Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

"Мелодия"

Автор слов: Николай Добронравов

Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.

Поэт Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин во время концерта Новосибирского академического симфонического оркестра, в рамках Фестиваля симфонических оркестров мира в Колонном зале Дома Союзов

"Мелодия"

Автор слов: Николай Добронравов

Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

"До свидания, Москва"

Автор слов: Николай Добронравов

Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.

Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени Ленина

"До свидания, Москва"

Автор слов: Николай Добронравов

Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

"И вновь продолжается бой"

Автор слов: Николай Добронравов

Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.

Композитор Александра Пахмутова выступает на творческом вечере, посвященном Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Берлине

"И вновь продолжается бой"

Автор слов: Николай Добронравов

Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанк

"Я не могу иначе"

Автор слов: Николай Добронравов

Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.

Валентина Толкунова, выступающая перед участниками слета солдатских матерей в Колонном зале Дома союзов

"Я не могу иначе"

Автор слов: Николай Добронравов

Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Чубатюк | Перейти в медиабанк

"Птица счастья"

Автор слов: Николай Добронравов

Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.

Заслуженный артист Украинской ССР, эстрадный певец Николай Гнатюк выступает на концерте

"Птица счастья"

Автор слов: Николай Добронравов

Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.

© РИА Новости / Чубатюк
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / М. Ганкин | Перейти в медиабанк

"Команда молодости нашей"

Автор слов: Николай Добронравов

Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.

Александра Пахмутова в олимпийской деревне в дни проведения XIX летних Олимпийских игр в Мехико

"Команда молодости нашей"

Автор слов: Николай Добронравов

Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.

© РИА Новости / М. Ганкин
Перейти в медиабанк
13 из 13

"Нежность"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
1 из 13

"Трус не играет в хоккей"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в медиабанк
2 из 13

"Старый клен"

Автор слов: Михаил Матусовский

Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

"Как молоды мы были"

Автор слов: Николай Добронравов

Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
4 из 13

"Надежда"

Автор слов: Николай Добронравов

А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.

© РИА Новости / Рыбаков
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Главное, ребята, сердцем не стареть"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

© РИА Новости / Птицын
Перейти в медиабанк
6 из 13

"Беловежская пуща"

Автор слов: Николай Добронравов

Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
7 из 13

"Мелодия"

Автор слов: Николай Добронравов

Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
8 из 13

"До свидания, Москва"

Автор слов: Николай Добронравов

Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
9 из 13

"И вновь продолжается бой"

Автор слов: Николай Добронравов

Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
10 из 13

"Я не могу иначе"

Автор слов: Николай Добронравов

Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Птица счастья"

Автор слов: Николай Добронравов

Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.

© РИА Новости / Чубатюк
Перейти в медиабанк
12 из 13

"Команда молодости нашей"

Автор слов: Николай Добронравов

Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.

© РИА Новости / М. Ганкин
Перейти в медиабанк
13 из 13
Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает в субботу 95-летие. Александра Пахмутова работает в разных музыкальных жанрах. Ей принадлежат произведения для симфонического оркестра: "Русская сюита" (1952), "Концерт для трубы с оркестром" (1955), увертюра "Юность" (1957), "Ода на зажжение огня" (1979); сочинения кантатно-ораториального жанра: "Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты". На музыку Пахмутовой в 1974 году в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен одноактный балет "Озаренность". Александрой Пахмутовой написана музыка к нескольким десяткам фильмов. Среди них такие популярные киноленты, как "Девчата" (1961), "Три тополя на Плющихе" (1967), "Баллада о спорте" (1979), "О спорт, ты - мир!" (1980), "Битва за Москву" (1985), "Сын за отца" (1995), "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006), сериал "Рожденная революцией" (1974-1977) и другие.
В 1995 году вышел компакт-диск с записью симфонических произведений в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Пахмутова – обладатель "золотого" диска фирмы Мелодия за грампластинку "Песни Александры Пахмутовой". Также вышли компакт-диск "Как молоды мы были" (1995), диск "Зарево любви" (1996), сборник песен "Звездопад" (2001), цикл для детского хора на стихи Сергея Есенина "Земля моя златая" (2001).
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Биография Александры Пахмутовой
02:12
Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной. В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. С 1968 по 1991 годы была секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1995 годы – секретарем правления Союза композиторов России. С 1969 по 1973 годы была депутатом Моссовета, с 1980 по 1990 годы – депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.
Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время посещения двух открывшихся школ-тысячников в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой
2 сентября, 16:23
 
КультураАлександра ПахмутоваРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала