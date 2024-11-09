https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982796730.html

Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда

Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда - РИА Новости, 09.11.2024

Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда

Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:20

2024-11-09T09:20

2024-11-09T09:37

культура

александра пахмутова

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за заслуги в развитии музыкального искусства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание героя труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне - композитору, члену региональной общественной организации "Союз московских композиторов", - говорится в документе.Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает в субботу 95-летие. Александра Пахмутова работает в разных музыкальных жанрах. Ей принадлежат произведения для симфонического оркестра: "Русская сюита" (1952), "Концерт для трубы с оркестром" (1955), увертюра "Юность" (1957), "Ода на зажжение огня" (1979); сочинения кантатно-ораториального жанра: "Василий Теркин", "Прекрасная, как молодость, страна", кантаты для детского хора и симфонического оркестра "Красные следопыты". На музыку Пахмутовой в 1974 году в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен одноактный балет "Озаренность". Александрой Пахмутовой написана музыка к нескольким десяткам фильмов. Среди них такие популярные киноленты, как "Девчата" (1961), "Три тополя на Плющихе" (1967), "Баллада о спорте" (1979), "О спорт, ты - мир!" (1980), "Битва за Москву" (1985), "Сын за отца" (1995), "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006), сериал "Рожденная революцией" (1974-1977) и другие.В 1995 году вышел компакт-диск с записью симфонических произведений в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Пахмутова – обладатель "золотого" диска фирмы Мелодия за грампластинку "Песни Александры Пахмутовой". Также вышли компакт-диск "Как молоды мы были" (1995), диск "Зарево любви" (1996), сборник песен "Звездопад" (2001), цикл для детского хора на стихи Сергея Есенина "Земля моя златая" (2001).Активная творческая деятельность композитора успешно сочеталась с общественной. В течение многих лет Пахмутова была председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. С 1968 по 1991 годы была секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1995 годы – секретарем правления Союза композиторов России. С 1969 по 1973 годы была депутатом Моссовета, с 1980 по 1990 годы – депутатом Верховного Совета РСФСР, избиралась членом Президиума Верховного Совета РСФСР.Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).

https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982717691.html

https://ria.ru/20240902/volgograd-1970029901.html

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александра пахмутова, россия, владимир путин