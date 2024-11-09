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Александра Пахмутова отметит юбилей на исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 09.11.2024
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01:08 09.11.2024 (обновлено: 02:31 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982777337.html
Александра Пахмутова отметит юбилей на исторической сцене Большого театра
Александра Пахмутова отметит юбилей на исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 09.11.2024
Александра Пахмутова отметит юбилей на исторической сцене Большого театра
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова встретит 95-летний юбилей на исторической сцене Большого театра, где 9 ноября состоится вечер "В песне - РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T01:08
2024-11-09T02:31
россия
александра пахмутова
большой театр
юрий башмет
юбилей
праздник
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова встретит 95-летний юбилей на исторической сцене Большого театра, где 9 ноября состоится вечер "В песне - жизнь моя", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Праздничный вечер откроется мировой премьерой вальса "Навстречу весне", написанного Пахмутовой этой осенью. Произведения композитора прозвучат в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В юбилейном вечере примут участие детский и взрослый хор ГАБТ, а также солисты Молодежной оперной программы. Песни на музыку Александры Пахмутовой исполнят народные артисты России Лев Лещенко, Станислав Любшин, Хибла Герзмава, Сергей Безруков, заслуженные артисты России Ильдар Абдразаков, Пелагея, Дима Билан, Иван Бессонов и другие. Масштабная программа мероприятий в рамках Всероссийского празднования юбилея прославленного композитора организована Культурным фондом Александры Пахмутовой и проходит при поддержке Минкультуры РФ. Первый концерт состоялся в родном для композитора Волгограде, сердцем юбилейной триады стал концерт в Московской филармонии, а кульминацией станет вечер в Большом театре.
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россия, александра пахмутова, большой театр, юрий башмет, юбилей, праздник
Россия, Александра Пахмутова, Большой театр, Юрий Башмет, юбилей, Праздник
Александра Пахмутова отметит юбилей на исторической сцене Большого театра

К юбилею Александры Пахмутовой подготовлена праздничная программа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова встретит 95-летний юбилей на исторической сцене Большого театра, где 9 ноября состоится вечер "В песне - жизнь моя", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Праздничный вечер откроется мировой премьерой вальса "Навстречу весне", написанного Пахмутовой этой осенью. Произведения композитора прозвучат в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В юбилейном вечере примут участие детский и взрослый хор ГАБТ, а также солисты Молодежной оперной программы.
Песни на музыку Александры Пахмутовой исполнят народные артисты России Лев Лещенко, Станислав Любшин, Хибла Герзмава, Сергей Безруков, заслуженные артисты России Ильдар Абдразаков, Пелагея, Дима Билан, Иван Бессонов и другие.
Масштабная программа мероприятий в рамках Всероссийского празднования юбилея прославленного композитора организована Культурным фондом Александры Пахмутовой и проходит при поддержке Минкультуры РФ.
Первый концерт состоялся в родном для композитора Волгограде, сердцем юбилейной триады стал концерт в Московской филармонии, а кульминацией станет вечер в Большом театре.
Президент РФ Владимир Путин и композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле
Вчера, 13:11
 
РоссияАлександра ПахмутоваБольшой театрЮрий БашметюбилейПраздник
 
 
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