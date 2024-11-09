https://ria.ru/20241109/overbuking-1982777671.html

Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг

Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг - РИА Новости, 09.11.2024

Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг

Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T01:29

2024-11-09T01:29

2024-11-09T01:32

россия

владислав даванков

аэрофлот

роман старовойт

авиакомпании

компенсации

авиабилеты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер компенсаций пассажирам, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), текст ответа есть в распоряжении РИА Новости. "Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам", — сказано в официальном ответе. Ранее Даванков направил обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить перепродажу билетов на рейсы авиакомпаний (овербукинг).В нем отмечается, что сейчас воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. Вместе с тем Минтранс поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав пассажиров отказом от перевозки из-за овербукинга. "ПАО "Аэрофлот" представлена концепция изменений в Воздушный кодекс по вопросу овербукинга, которая заключается в следующем: предоставление пассажиру права заключить с перевозчиком договор на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика изменить условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсаций. Установление порядка изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение согласия или отказа пассажира от предложения перевозчика изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в случае изменения условий перевозки, порядка возврата провозной платы", — добавляется в документе.

https://ria.ru/20240116/overbuking-1921574613.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965051259.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владислав даванков, аэрофлот, роман старовойт, авиакомпании, компенсации, авиабилеты