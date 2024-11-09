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Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг - РИА Новости, 09.11.2024
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01:29 09.11.2024 (обновлено: 01:32 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/overbuking-1982777671.html
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг - РИА Новости, 09.11.2024
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг
Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T01:29
2024-11-09T01:32
россия
владислав даванков
аэрофлот
роман старовойт
авиакомпании
компенсации
авиабилеты
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер компенсаций пассажирам, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), текст ответа есть в распоряжении РИА Новости. "Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам", — сказано в официальном ответе. Ранее Даванков направил обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить перепродажу билетов на рейсы авиакомпаний (овербукинг).В нем отмечается, что сейчас воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. Вместе с тем Минтранс поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав пассажиров отказом от перевозки из-за овербукинга. "ПАО "Аэрофлот" представлена концепция изменений в Воздушный кодекс по вопросу овербукинга, которая заключается в следующем: предоставление пассажиру права заключить с перевозчиком договор на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика изменить условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсаций. Установление порядка изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение согласия или отказа пассажира от предложения перевозчика изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в случае изменения условий перевозки, порядка возврата провозной платы", — добавляется в документе.
https://ria.ru/20240116/overbuking-1921574613.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965051259.html
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россия, владислав даванков, аэрофлот, роман старовойт, авиакомпании, компенсации, авиабилеты
Россия, Владислав Даванков, Аэрофлот, Роман Старовойт, авиакомпании, компенсации, Авиабилеты
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг

Минтранс ведет работу с авиакомпаниями по решению проблемы овербукинга

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер компенсаций пассажирам, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), текст ответа есть в распоряжении РИА Новости.
"Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам", — сказано в официальном ответе.
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Ранее Даванков направил обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить перепродажу билетов на рейсы авиакомпаний (овербукинг).
В нем отмечается, что сейчас воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. Вместе с тем Минтранс поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав пассажиров отказом от перевозки из-за овербукинга.
"ПАО "Аэрофлот" представлена концепция изменений в Воздушный кодекс по вопросу овербукинга, которая заключается в следующем: предоставление пассажиру права заключить с перевозчиком договор на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика изменить условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсаций. Установление порядка изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение согласия или отказа пассажира от предложения перевозчика изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в случае изменения условий перевозки, порядка возврата провозной платы", — добавляется в документе.
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РоссияВладислав ДаванковАэрофлотРоман СтаровойтавиакомпаниикомпенсацииАвиабилеты
 
 
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