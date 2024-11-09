https://ria.ru/20241109/overbuking-1982777671.html
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг - РИА Новости, 09.11.2024
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг
Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T01:29
2024-11-09T01:29
2024-11-09T01:32
россия
владислав даванков
аэрофлот
роман старовойт
авиакомпании
компенсации
авиабилеты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер компенсаций пассажирам, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), текст ответа есть в распоряжении РИА Новости. "Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам", — сказано в официальном ответе. Ранее Даванков направил обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить перепродажу билетов на рейсы авиакомпаний (овербукинг).В нем отмечается, что сейчас воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. Вместе с тем Минтранс поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав пассажиров отказом от перевозки из-за овербукинга. "ПАО "Аэрофлот" представлена концепция изменений в Воздушный кодекс по вопросу овербукинга, которая заключается в следующем: предоставление пассажиру права заключить с перевозчиком договор на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика изменить условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсаций. Установление порядка изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение согласия или отказа пассажира от предложения перевозчика изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в случае изменения условий перевозки, порядка возврата провозной платы", — добавляется в документе.
https://ria.ru/20240116/overbuking-1921574613.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965051259.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владислав даванков, аэрофлот, роман старовойт, авиакомпании, компенсации, авиабилеты
Россия, Владислав Даванков, Аэрофлот, Роман Старовойт, авиакомпании, компенсации, Авиабилеты
Минтранс разрабатывает возможность компенсаций пассажирам за овербукинг
Минтранс ведет работу с авиакомпаниями по решению проблемы овербукинга
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минтранс России ведет работу с авиакомпаниями по проблеме овербукинга, в том числе в части внесения изменений в законодательство, устанавливающих размер компенсаций пассажирам, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), текст ответа есть в распоряжении РИА Новости.
"Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам", — сказано в официальном ответе.
Ранее Даванков направил обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением запретить перепродажу билетов на рейсы авиакомпаний (овербукинг).
В нем отмечается, что сейчас воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. Вместе с тем Минтранс поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав пассажиров отказом от перевозки из-за овербукинга.
"ПАО "Аэрофлот" представлена концепция изменений в Воздушный кодекс по вопросу овербукинга, которая заключается в следующем: предоставление пассажиру права заключить с перевозчиком договор на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика изменить условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсаций. Установление порядка изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение согласия или отказа пассажира от предложения перевозчика изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в случае изменения условий перевозки, порядка возврата провозной платы", — добавляется в документе.