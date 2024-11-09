https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982870567.html

Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области

Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области - РИА Новости, 09.11.2024

Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области

Причиной отравления семьи в Тверской области, в результате чего умерла девочка, могло стать некачественное мясо, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T21:33

2024-11-09T21:33

2024-11-09T21:33

происшествия

вышний волочек

россия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Причиной отравления семьи в Тверской области, в результате чего умерла девочка, могло стать некачественное мясо, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. Ранее в субботу СУСК по Тверской области сообщило, что в городе Вышнем Волочке у семьи с тремя детьми появились признаки отравления, в ночь на субботу они были доставлены в больницу с температурой и рвотой. В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице. По предварительной информации прокуратуры области, признаки отравления появились у членов семьи 7 ноября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Предполагается, что мясо некачественное попалось. Пока проверка проводится", - ответили РИА Новости в правоохранительных структурах на вопрос о возможной причине отравления семьи в Тверской области.

https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

вышний волочек

россия

тверская область

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происшествия, вышний волочек, россия, тверская область