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Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области - РИА Новости, 09.11.2024
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21:33 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982870567.html
Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области
Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области - РИА Новости, 09.11.2024
Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области
Причиной отравления семьи в Тверской области, в результате чего умерла девочка, могло стать некачественное мясо, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:33
2024-11-09T21:33
происшествия
вышний волочек
россия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Причиной отравления семьи в Тверской области, в результате чего умерла девочка, могло стать некачественное мясо, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. Ранее в субботу СУСК по Тверской области сообщило, что в городе Вышнем Волочке у семьи с тремя детьми появились признаки отравления, в ночь на субботу они были доставлены в больницу с температурой и рвотой. В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице. По предварительной информации прокуратуры области, признаки отравления появились у членов семьи 7 ноября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Предполагается, что мясо некачественное попалось. Пока проверка проводится", - ответили РИА Новости в правоохранительных структурах на вопрос о возможной причине отравления семьи в Тверской области.
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
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происшествия, вышний волочек, россия, тверская область
Происшествия, Вышний Волочек, Россия, Тверская область
Источник назвал возможную причину отравления семьи в Тверской области

Причиной отравления семьи в Тверской области могло стать некачественное мясо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Причиной отравления семьи в Тверской области, в результате чего умерла девочка, могло стать некачественное мясо, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
Ранее в субботу СУСК по Тверской области сообщило, что в городе Вышнем Волочке у семьи с тремя детьми появились признаки отравления, в ночь на субботу они были доставлены в больницу с температурой и рвотой. В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице. По предварительной информации прокуратуры области, признаки отравления появились у членов семьи 7 ноября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Предполагается, что мясо некачественное попалось. Пока проверка проводится", - ответили РИА Новости в правоохранительных структурах на вопрос о возможной причине отравления семьи в Тверской области.
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