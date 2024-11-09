https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982829447.html
В Тверской области семья отравилась неизвестным веществом
В Тверской области семья отравилась неизвестным веществом - РИА Новости, 09.11.2024
В Тверской области семья отравилась неизвестным веществом
Правоохранители начали проверку после отравления семьи в Тверской области неустановленным веществом, в результате чего погиб один ребенок, сообщило СУСК по... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:50
2024-11-09T14:50
2024-11-09T15:40
происшествия
вышний волочек
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Правоохранители начали проверку после отравления семьи в Тверской области неустановленным веществом, в результате чего погиб один ребенок, сообщило СУСК по региону в Telegram-канале. "Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по поступившему сообщению об отравлении членов семьи неустановленным веществом, в результате чего один ребёнок скончался", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, в городе Вышнем Волочке у семьи с тремя детьми появились признаки отравления, в ночь на субботу они были доставлены в больницу с температурой и рвотой. В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице. По предварительной информации прокуратуры области, признаки отравления появились у членов семьи 7 ноября. Ведомство контролирует установление обстоятельств произошедшего.Как позднее сообщило СУСК по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
вышний волочек
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происшествия, вышний волочек, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вышний Волочек, Тверская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области семья отравилась неизвестным веществом
СК начал проверку после отравления семьи в Тверской области, где погиб ребенок