ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ
ФНС заблокировала счета экс-сценариста "Вечернего Урганта" Оганисяна
© Фото : Гарик ОганисянСтендап-комик Гарик Оганисян
© Фото : Гарик Оганисян
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам экс-сценариста телепередачи "Вечерний Ургант" Гарика Оганисяна, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", — говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица.
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По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления.
Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе в июне 2023 года и июне 2024 года.
Ранее в апреле прошлого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна
С просьбой провести такую проверку к главе СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что Долгополов и Оганисян спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, который погиб при взрыве бомбы на его творческом вечере.
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