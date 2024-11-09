https://ria.ru/20241109/oganisyan-1982831126.html

ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ

ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024

ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам экс-сценариста телепередачи "Вечерний Ургант" Гарика Оганисяна, следует из данных... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:06

2024-11-09T15:06

2024-11-09T22:36

россия

армения

федеральная налоговая служба (фнс россии)

александр бастрыкин

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам экс-сценариста телепередачи "Вечерний Ургант" Гарика Оганисяна, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости."Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", — говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица.По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления.Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе в июне 2023 года и июне 2024 года.Ранее в апреле прошлого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика ОганисянаС просьбой провести такую проверку к главе СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что Долгополов и Оганисян спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, который погиб при взрыве бомбы на его творческом вечере.

https://ria.ru/20231115/oganisyan-1909660138.html

https://ria.ru/20230405/svo-1863305996.html

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россия, армения, федеральная налоговая служба (фнс россии), александр бастрыкин, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф