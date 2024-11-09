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ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
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15:06 09.11.2024 (обновлено: 22:36 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/oganisyan-1982831126.html
ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ
ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024
ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам экс-сценариста телепередачи "Вечерний Ургант" Гарика Оганисяна, следует из данных... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:06
2024-11-09T22:36
россия
армения
федеральная налоговая служба (фнс россии)
александр бастрыкин
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам экс-сценариста телепередачи "Вечерний Ургант" Гарика Оганисяна, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости."Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", — говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица.По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления.Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе в июне 2023 года и июне 2024 года.Ранее в апреле прошлого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика ОганисянаС просьбой провести такую проверку к главе СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что Долгополов и Оганисян спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, который погиб при взрыве бомбы на его творческом вечере.
https://ria.ru/20231115/oganisyan-1909660138.html
https://ria.ru/20230405/svo-1863305996.html
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россия, армения, федеральная налоговая служба (фнс россии), александр бастрыкин, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Россия, Армения, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Александр Бастрыкин, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
ФНС заблокировала счета Оганисяна, пишут СМИ

ФНС заблокировала счета экс-сценариста "Вечернего Урганта" Оганисяна

© Фото : Гарик ОганисянСтендап-комик Гарик Оганисян
Стендап-комик Гарик Оганисян - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Гарик Оганисян
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам экс-сценариста телепередачи "Вечерний Ургант" Гарика Оганисяна, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", — говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица.
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По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления.
Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе в июне 2023 года и июне 2024 года.
Ранее в апреле прошлого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна
С просьбой провести такую проверку к главе СК обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что Долгополов и Оганисян спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, который погиб при взрыве бомбы на его творческом вечере.
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РоссияАрменияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Александр БастрыкинВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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