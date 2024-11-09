https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html

"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России

"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России - РИА Новости, 09.11.2024

"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России

Российские удары авиабомбами ФАМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных, заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T10:31

2024-11-09T10:31

2024-11-09T11:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские удары авиабомбами ФАМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных, заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным "Чили" телеканалу ТСН.По его словам, если от FPV-дронов можно увернуться или попытаться сбить их, то против авиабомб практически нет спасения."Против КАБ и ФАБ ситуация очень тяжелая. Они нам много проблем создают, и с этим сложно что-то делать. Они действительно разносят все просто в труху", — пожаловался он.Как отметил офицер, даже на тех участках, где украинские солдаты готовы идти в бой, применение Россией авиабомб, способных уничтожать любые укрепления, нивелирует мотивацию ВСУ.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии