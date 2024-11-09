Рейтинг@Mail.ru
"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 09.11.2024 (обновлено: 11:38 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/ofitser-1982802936.html
"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России
"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России - РИА Новости, 09.11.2024
"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России
Российские удары авиабомбами ФАМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных, заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T10:31
2024-11-09T11:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdce82436abf22ae1560d8a6758b2061.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские удары авиабомбами ФАМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных, заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным "Чили" телеканалу ТСН.По его словам, если от FPV-дронов можно увернуться или попытаться сбить их, то против авиабомб практически нет спасения."Против КАБ и ФАБ ситуация очень тяжелая. Они нам много проблем создают, и с этим сложно что-то делать. Они действительно разносят все просто в труху", — пожаловался он.Как отметил офицер, даже на тех участках, где украинские солдаты готовы идти в бой, применение Россией авиабомб, способных уничтожать любые укрепления, нивелирует мотивацию ВСУ.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html
https://ria.ru/20241109/vsu-1982796960.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_68abaa6eb6fcebf8ad6951b52e7de35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Разносят в труху": офицер ВСУ пожаловался на слишком мощные удары России

Офицер ВСУ пожаловался на серьезные проблемы из-за ударов российскими КАБ и ФАБ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские удары авиабомбами ФАМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных, заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным "Чили" телеканалу ТСН.
По его словам, если от FPV-дронов можно увернуться или попытаться сбить их, то против авиабомб практически нет спасения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп уже начал менять курс по Украине, пишут СМИ
Вчера, 08:40
"Против КАБ и ФАБ ситуация очень тяжелая. Они нам много проблем создают, и с этим сложно что-то делать. Они действительно разносят все просто в труху", — пожаловался он.
Как отметил офицер, даже на тех участках, где украинские солдаты готовы идти в бой, применение Россией авиабомб, способных уничтожать любые укрепления, нивелирует мотивацию ВСУ.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
На Западе усомнились в случайности болезни генерала ВСУ Марченко
Вчера, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала