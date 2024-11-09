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Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/obstrely-1982775160.html
Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР
Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР - РИА Новости, 09.11.2024
Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР
Трое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T00:19
2024-11-09T00:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел — на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на горловском направлении", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
https://ria.ru/20241108/pushilin-1982768324.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР

В СЦКК заявили о 65 боеприпасах, выпущенных ВСУ по территории ДНР за сутки

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел — на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на горловском направлении", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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