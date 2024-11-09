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Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР

Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР - РИА Новости, 09.11.2024

Трое мирных жителей погибли и двое ранены после обстрелов территории ДНР

Трое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T00:19

2024-11-09T00:19

2024-11-09T00:19

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел — на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на горловском направлении", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.

https://ria.ru/20241108/pushilin-1982768324.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины