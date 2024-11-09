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Биограф Обамы рассказал, что с ним произойдет после победы Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
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13:39 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/obama-1982821440.html
Биограф Обамы рассказал, что с ним произойдет после победы Трампа
Биограф Обамы рассказал, что с ним произойдет после победы Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
Биограф Обамы рассказал, что с ним произойдет после победы Трампа
Биограф экс-президента США Барака Обамы Дэвед Гарроу заявил, что чета Барак и Мишель Обама фактически исчезнет с политической сцены после победы на выборах... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:39
2024-11-09T13:39
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Биограф экс-президента США Барака Обамы Дэвед Гарроу заявил, что чета Барак и Мишель Обама фактически исчезнет с политической сцены после победы на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на биографа. Обама ранее выступал на мероприятиях в поддержку вице-президента США Камалы Харрис и подвергал критике Трампа. Биограф раскритиковал то, как Обама общался с избирателями в штате Пенсильвания. По его словам, Обама и его супруга Мишель разговаривали с избирателями "свысока", а их "тон и высокомерие", "особенно по отношению к чернокожим мужчинам", были "обречены на провал". Он подчеркнул, что эти комментарии четы, скорее, навредили Харрис. "Он (Гарроу - ред.) предсказал, что теперь Обамы по большей части исчезнут с политической сцены и будут проводить время со знаменитостями на острове Мартас-Винъярд", - пишет издание. Биограф считает, что то, как Обама общался с избирателями, а также победа Трампа снизят "политическую значимость" 44-го президента США до уровня экс-президента США Билла Клинтона. Гарроу подчеркнул, что Обама сильно переживает насчет своего политического наследия, которое, по словам биографа, "сильно пострадало, когда Трамп снова одержал победу". "У него (Обамы - ред.) все еще есть фактор знаменитости, как у бывшего президента... Они не испытывают никакого финансового давления", - сообщил Daily Mail Гарроу, отметив, что у Обамы также достаточно "звездной силы", чтобы получать значительные гонорары за выступления. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241001/obama-1975637068.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
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в мире, сша, пенсильвания, мишель обама, дональд трамп, камала харрис, барак обама
В мире, США, Пенсильвания, Мишель Обама, Дональд Трамп, Камала Харрис, Барак Обама
Биограф Обамы рассказал, что с ним произойдет после победы Трампа

Daily Mail: семья Обамы исчезнет с политической сцены после победы Трампа

© AP Photo / Charles Rex ArbogastЭкс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии
Экс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Экс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Биограф экс-президента США Барака Обамы Дэвед Гарроу заявил, что чета Барак и Мишель Обама фактически исчезнет с политической сцены после победы на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на биографа.
Обама ранее выступал на мероприятиях в поддержку вице-президента США Камалы Харрис и подвергал критике Трампа. Биограф раскритиковал то, как Обама общался с избирателями в штате Пенсильвания. По его словам, Обама и его супруга Мишель разговаривали с избирателями "свысока", а их "тон и высокомерие", "особенно по отношению к чернокожим мужчинам", были "обречены на провал". Он подчеркнул, что эти комментарии четы, скорее, навредили Харрис.
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"Он (Гарроу - ред.) предсказал, что теперь Обамы по большей части исчезнут с политической сцены и будут проводить время со знаменитостями на острове Мартас-Винъярд", - пишет издание.
Биограф считает, что то, как Обама общался с избирателями, а также победа Трампа снизят "политическую значимость" 44-го президента США до уровня экс-президента США Билла Клинтона.
Гарроу подчеркнул, что Обама сильно переживает насчет своего политического наследия, которое, по словам биографа, "сильно пострадало, когда Трамп снова одержал победу".
"У него (Обамы - ред.) все еще есть фактор знаменитости, как у бывшего президента... Они не испытывают никакого финансового давления", - сообщил Daily Mail Гарроу, отметив, что у Обамы также достаточно "звездной силы", чтобы получать значительные гонорары за выступления.
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАПенсильванияМишель ОбамаДональд ТрампКамала ХаррисБарак Обама
 
 
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