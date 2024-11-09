https://ria.ru/20241109/nimayer-1982790835.html

Нимайер: когда рухнула Берлинская стена, никто не думал про завтрашний день

Нимайер: когда рухнула Берлинская стена, никто не думал про завтрашний день - РИА Новости, 09.11.2024

Нимайер: когда рухнула Берлинская стена, никто не думал про завтрашний день

Люди ликовали и не думали о завтрашнем дне, когда 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, но те события стали точкой невозврата для ГДР, рассказал РИА... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:15

2024-11-09T07:15

2024-11-09T07:15

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Люди ликовали и не думали о завтрашнем дне, когда 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, но те события стали точкой невозврата для ГДР, рассказал РИА Новости по случаю 35-й годовщины падения стены глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его оценке, после демонстраций недовольных жителей Восточной Германии осенью 1989 года ощущалось приближение конца системы ГДР. На пресс-конференции 9 ноября в Берлине член политбюро ЦК правящей партии Гюнтер Шабовски внезапно объявил либерализацию пропускного режима с восточногерманской стороны границы, хотя, по словам Нимайера, это объявление планировалось на 10 ноября. По ключевому западногерманскому каналу ARD сообщили об открытии пропускных пунктов, добавил Нимайер, отметив, что население ГДР массово смотрело телевидение ФРГ. На пункты пропуска в Берлинской стене хлынули толпы. Пограничники, не имевшие приказа пропускать людей и пытавшиеся сначала сдержать их, под наплывом открыли движение между Восточным и Западным Берлином. "Той ночью никто особенно ничего не понял. Все просто радовались, когда поднялись шлагбаумы. Люди прошли, даже обнимали пограничников. Некоторые даже стояли на стене у Бранденбургских ворот – там она была толщиной метров пять. Восточногерманские пограничники со своими автоматами стояли и смотрели, как люди туда забрались и танцевали. Такой была картина той ночью. Про завтрашний день никто не думал", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что люди ликовали, но и через неделю после 9 ноября многие сомневались, изменится ли восточногерманская система в целом после падения Берлинской стены. Как полагал сам Нимайер, пути назад для ГДР уже не было. В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли Христианские демократы, находившиеся у власти в Западной Германии. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, а объединение - присоединение Восточной Германии к Западной - произошло 3 октября. Кроме этого, в сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, определивший внешнеполитические условия объединения страны.

https://ria.ru/20230322/stena-1859815680.html

https://ria.ru/20210813/stena-1745339467.html

германия

берлин (город)

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