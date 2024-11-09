https://ria.ru/20241109/niderlandy-1982860693.html

Премьер Нидерландов отменил поездку на климатический саммит ООН в Баку

Премьер Нидерландов отменил поездку на климатический саммит ООН в Баку - РИА Новости, 09.11.2024

Премьер Нидерландов отменил поездку на климатический саммит ООН в Баку

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на фоне беспорядков в Амстердаме отменил поездку на 29-й Климатический саммит (COP-29) ООН в Баку, сообщает портал Dutch... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:02

2024-11-09T20:02

2024-11-09T20:11

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на фоне беспорядков в Амстердаме отменил поездку на 29-й Климатический саммит (COP-29) ООН в Баку, сообщает портал Dutch News. "Премьер-министр Дик Схоф не посетит климатический саммит ООН в Азербайджане на следующей неделе из-за "серьезных социальных последствий" жестоких событий... в Амстердаме", - говорится в публикации на сайте портала. Ранее поездку на конференцию отменил канцлер Германии Олаф Шольц на фоне распада правящей коалиции ФРГ. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города проводить там демонстрации. По последним данным полиции Амстердама, в результате беспорядков 62 человека задержаны, пятеро пострадавших, которые ранее были госпитализированы, выписаны из больницы. Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитский характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама усилила безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим, а также запретила проведение демонстраций в выходные. В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция запланирована на 11-22 ноября в Баку. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).

https://ria.ru/20241109/klimat-1982843708.html

https://ria.ru/20241028/klimat-1980582964.html

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