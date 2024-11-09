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Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть - РИА Новости, 09.11.2024
Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
В октябре Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом — до более чем полмиллиарда долларов, следует из анализа РИА РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:32
2024-11-09T07:32
2024-11-09T09:28
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В октябре Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом — до более чем полмиллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, импорт за месяц составил 796 тысяч тонн на 526 миллионов долларов против 466 тысяч тонн на 396 миллионов годом ранее. Кроме того, Россия возобновила после перерыва в сентябре поставки в Бразилию и нефти — на 12 миллионов долларов, что вдвое больше августовского показателя. Но за год поставки, наоборот, сократились — в 11 раз. В целом за десять месяцев Бразилия нарастила закупки российских нефтепродуктов в полтора раза по сравнению с прошлым годом — до 8,1 миллиона тонн на 5,6 миллиарда долларов. Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию с долей в 42 процента. На втором месте США с 24 процентами, тройку лидеров замыкает Испания с пятью процентами.
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экономика, цены на нефть, россия, бразилия, экспорт
Экономика, Цены на нефть, Россия, Бразилия, Экспорт
Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
РФ нарастила поставки нефтепродуктов Бразилии на треть в сравнении с 2023 годом
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В октябре Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом — до более чем полмиллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, импорт за месяц составил 796 тысяч тонн на 526 миллионов долларов против 466 тысяч тонн на 396 миллионов годом ранее.
Кроме того, Россия возобновила после перерыва в сентябре поставки в Бразилию и нефти — на 12 миллионов долларов, что вдвое больше августовского показателя. Но за год поставки, наоборот, сократились — в 11 раз.
В целом за десять месяцев Бразилия нарастила закупки российских нефтепродуктов в полтора раза по сравнению с прошлым годом — до 8,1 миллиона тонн на 5,6 миллиарда долларов.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию с долей в 42 процента. На втором месте США
с 24 процентами, тройку лидеров замыкает Испания
с пятью процентами.