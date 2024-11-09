https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html

МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями

МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями - РИА Новости, 09.11.2024

МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями

В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, и, притворяясь сотрудниками ведомства, продают пожарные датчики по завышенным ценам. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:42

2024-11-09T07:42

2024-11-09T07:42

общество

жилье

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, и, притворяясь сотрудниками ведомства, продают пожарные датчики по завышенным ценам. "МЧС России не продает пожарные извещатели. По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам. О таких фактах нужно сообщать по номеру 112. Сотрудники ведомства не оказывают населению платных услуг", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В МЧС РФ пояснили, что в регионах действуют социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан. Подчеркивается, что для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей извещатели устанавливаются бесплатно. "Социальные программы при содействии МЧС России реализуются с 2018 года. С этого времени установлено уже 1,6 миллионов пожарных извещателей. В передовиках - Башкортостан. В среднем ежегодно благодаря сработке приборов удается спастись 750 гражданам, половина из них - дети. И это только учтенные случаи. На самом деле спасенных жизней в разы больше", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Кроме того, в ведомстве отметили, что купить пожарный извещатель может каждый в магазине или на маркетплейсе, а его цена зависит от характеристик. Так, например, дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем стоит дороже, но возможностей у него больше: при задымлении он отправляет оповещение на мобильные телефоны сразу нескольким абонентам и в пожарную охрану.

https://ria.ru/20241107/krasnodar-1982421235.html

https://ria.ru/20241103/mchs-1981646178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)