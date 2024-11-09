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МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями - РИА Новости, 09.11.2024
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07:42 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html
МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями
МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями - РИА Новости, 09.11.2024
МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями
В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, и, притворяясь сотрудниками ведомства, продают пожарные датчики по завышенным ценам. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:42
2024-11-09T07:42
общество
жилье
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, и, притворяясь сотрудниками ведомства, продают пожарные датчики по завышенным ценам. "МЧС России не продает пожарные извещатели. По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам. О таких фактах нужно сообщать по номеру 112. Сотрудники ведомства не оказывают населению платных услуг", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В МЧС РФ пояснили, что в регионах действуют социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан. Подчеркивается, что для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей извещатели устанавливаются бесплатно. "Социальные программы при содействии МЧС России реализуются с 2018 года. С этого времени установлено уже 1,6 миллионов пожарных извещателей. В передовиках - Башкортостан. В среднем ежегодно благодаря сработке приборов удается спастись 750 гражданам, половина из них - дети. И это только учтенные случаи. На самом деле спасенных жизней в разы больше", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. Кроме того, в ведомстве отметили, что купить пожарный извещатель может каждый в магазине или на маркетплейсе, а его цена зависит от характеристик. Так, например, дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем стоит дороже, но возможностей у него больше: при задымлении он отправляет оповещение на мобильные телефоны сразу нескольким абонентам и в пожарную охрану.
https://ria.ru/20241107/krasnodar-1982421235.html
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общество, жилье, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Жилье, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями

МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями и продающих датчики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В МЧС РФ предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, и, притворяясь сотрудниками ведомства, продают пожарные датчики по завышенным ценам.
"МЧС России не продает пожарные извещатели. По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам. О таких фактах нужно сообщать по номеру 112. Сотрудники ведомства не оказывают населению платных услуг", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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В МЧС РФ пояснили, что в регионах действуют социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан. Подчеркивается, что для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей извещатели устанавливаются бесплатно.
"Социальные программы при содействии МЧС России реализуются с 2018 года. С этого времени установлено уже 1,6 миллионов пожарных извещателей. В передовиках - Башкортостан. В среднем ежегодно благодаря сработке приборов удается спастись 750 гражданам, половина из них - дети. И это только учтенные случаи. На самом деле спасенных жизней в разы больше", - приводятся в сообщении слова главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Кроме того, в ведомстве отметили, что купить пожарный извещатель может каждый в магазине или на маркетплейсе, а его цена зависит от характеристик. Так, например, дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем стоит дороже, но возможностей у него больше: при задымлении он отправляет оповещение на мобильные телефоны сразу нескольким абонентам и в пожарную охрану.
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