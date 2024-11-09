https://ria.ru/20241109/moldaviya-1982838706.html

ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента

ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента - РИА Новости, 09.11.2024

ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента

ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента страны и победу на них баллотировавшейся на второй срок Майи Санду, заявила в субботу глава комиссии... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:27

2024-11-09T16:27

2024-11-09T17:05

молдавия

выборы в молдавии — 2024

в мире

майя санду

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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. ЦИК Молдавии утвердил результаты выборов президента страны и победу на них баллотировавшейся на второй срок Майи Санду, заявила в субботу глава комиссии Анжелика Караман.Ранее в МИД РФ заявили, что нарушения в ходе голосования на выборах в Молдавии были массовыми и очевидными, это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Победу Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Выборы на должность президента Республики Молдова 20 октября и 3 ноября признаны состоявшимися. Избранной объявляется конкурент на выборах Майя Санду, выдвинутая политической партией "Действие и солидарность", набравшая наибольшее количество голосов во 2-м туре голосования – 930 139 голосов", - зачитала Караман протокол на заседании.Все члены ЦИК подписали протокол. Документ будет направлен на утверждение Конституционному суду.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html

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молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, майя санду