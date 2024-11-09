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Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем - РИА Новости, 09.11.2024
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18:09 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/mishustin-1982849528.html
Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем
Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем - РИА Новости, 09.11.2024
Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой, которая отмечает в субботу 95-летие, древнюю икону Господа РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T18:09
2024-11-09T18:09
россия
ссср
александра пахмутова
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой, которая отмечает в субботу 95-летие, древнюю икону Господа Вседержителя, видео опубликовано в Telegram-канале правительства РФ. Мишустин посетил торжественный вечер в Большом театре по случаю юбилея народной артистки СССР Пахмутовой. В теплой атмосфере он поздравил легенду отечественной музыкальной культуры с днем рождения и вручил ей букет цветов. "Спасибо вам большое, с Днем рождения. Храни вас Господь, Александра Николаевна. Позвольте, я вам хочу подарить икону Вседержителя, древнюю, храни вас Господь", - сказал Мишустин, вручая икону Пахмутовой. Ранее глава государства Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).
https://ria.ru/20241109/putin-1982844888.html
https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982827355.html
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РИА Новости
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60
353
60
"Мы все на ваших песнях выросли" – Мишустин поздравил Пахмутову с юбилеем
В субботу в Большом театре в столице проходит вечер в честь 95-летия Пахмутовой.
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россия, ссср, александра пахмутова, михаил мишустин
Россия, СССР, Александра Пахмутова, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем

Мишустин подарил Пахмутовой на 95-летие древнюю икону Господа Вседержителя

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой, которая отмечает в субботу 95-летие, древнюю икону Господа Вседержителя, видео опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.
Мишустин посетил торжественный вечер в Большом театре по случаю юбилея народной артистки СССР Пахмутовой. В теплой атмосфере он поздравил легенду отечественной музыкальной культуры с днем рождения и вручил ей букет цветов.
Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Путин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем
Вчера, 17:26
"Спасибо вам большое, с Днем рождения. Храни вас Господь, Александра Николаевна. Позвольте, я вам хочу подарить икону Вседержителя, древнюю, храни вас Господь", - сказал Мишустин, вручая икону Пахмутовой.
Ранее глава государства Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства.
Музыкальный флешмоб в честь юбилея композитора Александры Пахмутовой стартовал выступлением детского хора Сириус на станции Курская московского метро - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
В Московском метро стартовал флешмоб в честь юбилея Пахмутовой
Вчера, 14:37
Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).
Лучшие песни СССР: Александре Пахмутовой — 95
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

"Нежность"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России

"Нежность"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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1 из 13
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанк

"Трус не играет в хоккей"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.

Певец Эдуард Хиль

"Трус не играет в хоккей"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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2 из 13
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Старый клен"

Автор слов: Михаил Матусовский

Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.

Кадр из кинофильма Девчата

"Старый клен"

Автор слов: Михаил Матусовский

Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 13
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

"Как молоды мы были"

Автор слов: Николай Добронравов

Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.

Александр Градский

"Как молоды мы были"

Автор слов: Николай Добронравов

Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.

© РИА Новости / Игорь Михалев
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4 из 13
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанк

"Надежда"

Автор слов: Николай Добронравов

А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.

 Певица Анна Герман на сцене

"Надежда"

Автор слов: Николай Добронравов

А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.

© РИА Новости / Рыбаков
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5 из 13
© РИА Новости / Птицын | Перейти в медиабанк

"Главное, ребята, сердцем не стареть"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Композитор Александра Пахмутова сидит на нартах с оленеводами Севера

"Главное, ребята, сердцем не стареть"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

© РИА Новости / Птицын
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6 из 13
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

"Беловежская пуща"

Автор слов: Николай Добронравов

Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.

Композитор Александра Пахмутова

"Беловежская пуща"

Автор слов: Николай Добронравов

Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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7 из 13
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

"Мелодия"

Автор слов: Николай Добронравов

Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.

Поэт Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин во время концерта Новосибирского академического симфонического оркестра, в рамках Фестиваля симфонических оркестров мира в Колонном зале Дома Союзов

"Мелодия"

Автор слов: Николай Добронравов

Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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8 из 13
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

"До свидания, Москва"

Автор слов: Николай Добронравов

Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.

Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени Ленина

"До свидания, Москва"

Автор слов: Николай Добронравов

Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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9 из 13
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

"И вновь продолжается бой"

Автор слов: Николай Добронравов

Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.

Композитор Александра Пахмутова выступает на творческом вечере, посвященном Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Берлине

"И вновь продолжается бой"

Автор слов: Николай Добронравов

Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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10 из 13
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанк

"Я не могу иначе"

Автор слов: Николай Добронравов

Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.

Валентина Толкунова, выступающая перед участниками слета солдатских матерей в Колонном зале Дома союзов

"Я не могу иначе"

Автор слов: Николай Добронравов

Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.

© РИА Новости / В. Киселев
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11 из 13
© РИА Новости / Чубатюк | Перейти в медиабанк

"Птица счастья"

Автор слов: Николай Добронравов

Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.

Заслуженный артист Украинской ССР, эстрадный певец Николай Гнатюк выступает на концерте

"Птица счастья"

Автор слов: Николай Добронравов

Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.

© РИА Новости / Чубатюк
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12 из 13
© РИА Новости / М. Ганкин | Перейти в медиабанк

"Команда молодости нашей"

Автор слов: Николай Добронравов

Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.

Александра Пахмутова в олимпийской деревне в дни проведения XIX летних Олимпийских игр в Мехико

"Команда молодости нашей"

Автор слов: Николай Добронравов

Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.

© РИА Новости / М. Ганкин
Перейти в медиабанк
13 из 13

"Нежность"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
1 из 13

"Трус не играет в хоккей"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в медиабанк
2 из 13

"Старый клен"

Автор слов: Михаил Матусовский

Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

"Как молоды мы были"

Автор слов: Николай Добронравов

Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
4 из 13

"Надежда"

Автор слов: Николай Добронравов

А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.

© РИА Новости / Рыбаков
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Главное, ребята, сердцем не стареть"

Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов

В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

© РИА Новости / Птицын
Перейти в медиабанк
6 из 13

"Беловежская пуща"

Автор слов: Николай Добронравов

Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
7 из 13

"Мелодия"

Автор слов: Николай Добронравов

Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
8 из 13

"До свидания, Москва"

Автор слов: Николай Добронравов

Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
9 из 13

"И вновь продолжается бой"

Автор слов: Николай Добронравов

Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
10 из 13

"Я не могу иначе"

Автор слов: Николай Добронравов

Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.

© РИА Новости / В. Киселев
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"Птица счастья"

Автор слов: Николай Добронравов

Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.

© РИА Новости / Чубатюк
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"Команда молодости нашей"

Автор слов: Николай Добронравов

Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.

© РИА Новости / М. Ганкин
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