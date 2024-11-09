https://ria.ru/20241109/mishustin-1982849528.html

Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем

Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем - РИА Новости, 09.11.2024

Мишустин поздравил Пахмутову с 95-летним юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой, которая отмечает в субботу 95-летие, древнюю икону Господа РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:09

2024-11-09T18:09

2024-11-09T18:09

россия

ссср

александра пахмутова

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982848911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7f0111c1b697dcd0d024ba2db1f4779.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой, которая отмечает в субботу 95-летие, древнюю икону Господа Вседержителя, видео опубликовано в Telegram-канале правительства РФ. Мишустин посетил торжественный вечер в Большом театре по случаю юбилея народной артистки СССР Пахмутовой. В теплой атмосфере он поздравил легенду отечественной музыкальной культуры с днем рождения и вручил ей букет цветов. "Спасибо вам большое, с Днем рождения. Храни вас Господь, Александра Николаевна. Позвольте, я вам хочу подарить икону Вседержителя, древнюю, храни вас Господь", - сказал Мишустин, вручая икону Пахмутовой. Ранее глава государства Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).

https://ria.ru/20241109/putin-1982844888.html

https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982827355.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы все на ваших песнях выросли" – Мишустин поздравил Пахмутову с юбилеем В субботу в Большом театре в столице проходит вечер в честь 95-летия Пахмутовой. 2024-11-09T18:09 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, александра пахмутова, михаил мишустин