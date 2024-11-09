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Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко
Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко - РИА Новости, 09.11.2024
Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко
Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:02
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МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и дальнейшие направления двусторонней работы, сообщила российская дипмиссия на Кубе."Первый секретарь ЦК компартии Кубы, президент республики Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В ходе встречи обсуждались итоги состоявшейся ранее встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ.Уточняется, что стороны на переговорах обозначили основные направления многопрофильного двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства между странами, отметив необходимость дальнейшей последовательной работы.Чернышенко начал рабочий визит на Кубу в пятницу. В программе визита был молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом и посещение школы русского языка.Ранее вице-премьер посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й межправительственной Российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982586787.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко
Посольство РФ сообщило о переговорах Чернышенко и Мигеля Диас-Канеля на Кубе
МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и дальнейшие направления двусторонней работы, сообщила российская дипмиссия на Кубе.
"Первый секретарь ЦК компартии Кубы, президент республики Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В ходе встречи обсуждались итоги состоявшейся ранее встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ.
Уточняется, что стороны на переговорах обозначили основные направления многопрофильного двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства между странами, отметив необходимость дальнейшей последовательной работы.
Чернышенко начал рабочий визит на Кубу в пятницу. В программе визита был молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом и посещение школы русского языка.
Ранее вице-премьер посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й межправительственной Российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.