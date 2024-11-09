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Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко - РИА Новости, 09.11.2024
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05:02 09.11.2024 (обновлено: 05:24 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/mirror-1982784736.html
Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко
Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко - РИА Новости, 09.11.2024
Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко
Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T05:02
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МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и дальнейшие направления двусторонней работы, сообщила российская дипмиссия на Кубе."Первый секретарь ЦК компартии Кубы, президент республики Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В ходе встречи обсуждались итоги состоявшейся ранее встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ.Уточняется, что стороны на переговорах обозначили основные направления многопрофильного двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства между странами, отметив необходимость дальнейшей последовательной работы.Чернышенко начал рабочий визит на Кубу в пятницу. В программе визита был молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом и посещение школы русского языка.Ранее вице-премьер посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й межправительственной Российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982586787.html
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Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко

Посольство РФ сообщило о переговорах Чернышенко и Мигеля Диас-Канеля на Кубе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВизит вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко на Кубу
Визит вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко на Кубу - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Визит вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко на Кубу. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и дальнейшие направления двусторонней работы, сообщила российская дипмиссия на Кубе.
"Первый секретарь ЦК компартии Кубы, президент республики Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В ходе встречи обсуждались итоги состоявшейся ранее встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в аэропорту Гаваны. 8 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Чернышенко прилетел с визитом на Кубу
Вчера, 09:07
Уточняется, что стороны на переговорах обозначили основные направления многопрофильного двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства между странами, отметив необходимость дальнейшей последовательной работы.
Чернышенко начал рабочий визит на Кубу в пятницу. В программе визита был молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом и посещение школы русского языка.
Ранее вице-премьер посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й межправительственной Российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра открытого образования и изучения русского языка в Каракасе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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