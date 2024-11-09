https://ria.ru/20241109/mirror-1982784736.html

Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко

Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко - РИА Новости, 09.11.2024

Президент Кубы принял в Гаване вице-премьера России Чернышенко

Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:02

2024-11-09T05:02

2024-11-09T05:24

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982758894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ed253880e515d8b89854cec33e98381.jpg

МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел в Гаване переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече обсуждались итоги встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и дальнейшие направления двусторонней работы, сообщила российская дипмиссия на Кубе."Первый секретарь ЦК компартии Кубы, президент республики Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В ходе встречи обсуждались итоги состоявшейся ранее встречи сопредседателей Российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ.Уточняется, что стороны на переговорах обозначили основные направления многопрофильного двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства между странами, отметив необходимость дальнейшей последовательной работы.Чернышенко начал рабочий визит на Кубу в пятницу. В программе визита был молебен в Храме Казанской иконы Божией Матери, встреча с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом и посещение школы русского языка.Ранее вице-премьер посетил Венесуэлу, где провел встречу с главой республики Николасом Мадуро и принял участие в заседании 18-й межправительственной Российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982586787.html

https://ria.ru/20241108/stikh-1982567821.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024