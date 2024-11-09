https://ria.ru/20241109/migranty-1982849101.html

В России откажут в гражданстве иностранцам, не принесшим присягу

В России откажут в гражданстве иностранцам, не принесшим присягу - РИА Новости, 09.11.2024

В России откажут в гражданстве иностранцам, не принесшим присягу

Иностранцам, не принесшим присягу до 22 ноября, откажут в российском гражданстве, говорится в заявлении МВД России. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T18:05

2024-11-09T18:05

2024-11-09T20:01

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иностранцам, не принесшим присягу до 22 ноября, откажут в российском гражданстве, говорится в заявлении МВД России."Двадцать второго ноября истекает срок для принесения присяги лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство <...>", — указали в ведомстве. При невыполнении этого обязательства с 23 ноября постановления о предоставлении гражданства будут считаться недействительными.Уточняется, что положения этого указа не распространяются на иностранцев, получившихся паспорт до введения обязанности по принесению присяги, а также на тех, кто на дату вступления в гражданство был освобожден от ее принесения.Сама процедура стала обязательной с 1 сентября 2017 года. При отказе принести присягу решение о предоставлении российского гражданства отменяется.

https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html

https://ria.ru/20240905/grazhdanstvo-1786294820.html

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россия, общество, владимир путин