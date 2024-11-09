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Минпросвещения России и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 09.11.2024
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17:39 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/memorandum-1982846717.html
Минпросвещения России и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании
Минпросвещения России и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 09.11.2024
Минпросвещения России и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании
Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев и государственный министр национального образования Центрально-африканской Республики Орельен... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:39
2024-11-09T17:39
россия
банги
александр бугаев
в мире
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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев и государственный министр национального образования Центрально-африканской Республики Орельен Симплис Конгбеле-Зингас подписали меморандум о взаимопонимании между сторонами в рамках реализации проекта по строительству российско-африканского образовательного центра, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение подписали на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", который проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус. "Мы искренне благодарим правительство РФ не только за организацию первой министерской конференции Форума "Россия-Африка", а также за изъявленное желание подписать меморандум о сотрудничестве в области образования. В этой связи хотели бы рассказать всем, что нами совершены практические шаги, предусматривается строительство в Банги российско-центрально-африканского образовательного центра. В настоящее время в распоряжение правительства России через посольство РФ в Банги уже переданы документы кадастрового учета", - сказал Конгбеле-Зингас на полях конференции "Россия-Африка". Он передал Бугаеву документ топографической разведки местности и пригласил его к участию в закладке первого камня образовательного центра в Центрально-африканской Республике. Заместитель Минпросвещения РФ, в свою очередь, поблагодарил Конгбеле-Зингас за приглашение, выразив надежду на успешное создание центра. "Этот замечательный проект, который запланирован к реализации с точки зрения создания такого замечательного центра на территории нашего дружественного государства будет реализован на самом высоком уровне. Мы приложим к этому все усилия", - сказал Бугаев.
https://ria.ru/20241109/tsar-1982832767.html
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россия, банги, александр бугаев, в мире
Россия, Банги, Александр Бугаев, В мире
Минпросвещения России и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании

В Сириусе Минпросвещения РФ и ЦАР подписали меморандум о взаимопонимании

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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СИРИУС, 9 ноя – РИА Новости. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев и государственный министр национального образования Центрально-африканской Республики Орельен Симплис Конгбеле-Зингас подписали меморандум о взаимопонимании между сторонами в рамках реализации проекта по строительству российско-африканского образовательного центра, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписали на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка", который проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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"Мы искренне благодарим правительство РФ не только за организацию первой министерской конференции Форума "Россия-Африка", а также за изъявленное желание подписать меморандум о сотрудничестве в области образования. В этой связи хотели бы рассказать всем, что нами совершены практические шаги, предусматривается строительство в Банги российско-центрально-африканского образовательного центра. В настоящее время в распоряжение правительства России через посольство РФ в Банги уже переданы документы кадастрового учета", - сказал Конгбеле-Зингас на полях конференции "Россия-Африка".
Он передал Бугаеву документ топографической разведки местности и пригласил его к участию в закладке первого камня образовательного центра в Центрально-африканской Республике.
Заместитель Минпросвещения РФ, в свою очередь, поблагодарил Конгбеле-Зингас за приглашение, выразив надежду на успешное создание центра. "Этот замечательный проект, который запланирован к реализации с точки зрения создания такого замечательного центра на территории нашего дружественного государства будет реализован на самом высоком уровне. Мы приложим к этому все усилия", - сказал Бугаев.
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