Мартиндейл рассказал, как въехал на территорию Украины
Американец Мартиндейл приехал на Украину из Польши через КПП "Шегини"
© Фото предоставлено Дэниэлом МартиндейломДэниэл Мартиндейл
© Фото предоставлено Дэниэлом Мартиндейлом
Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши через пропускной пункт "Шегини" во Львовской области - одного из КПП, в районе которого с нынешнего года регулярно протестуют польские фермеры, свидетельствует штамп в паспорте американца, фотографии имеются в распоряжении РИА Новости.
Паспорт намок и измялся, его страницы сильно порваны, но на одной сохранился и четко виден штамп, проставленный украинскими пограничниками в момент въезда Мартиндейла на Украину через КПП "Шегини" 11 февраля 2022 года.
Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 1 ноября рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. Мартиндейл рассказывал, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату.
По его словам, паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск и добраться до той украинской деревни, где он затем провел значительную часть времени.
В силовых структурах РФ РИА Новости ранее сообщили, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал 1 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".