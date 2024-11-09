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Мартиндейл рассказал, как въехал на территорию Украины - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:37 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/martindeyl-1982782054.html
Мартиндейл рассказал, как въехал на территорию Украины
Мартиндейл рассказал, как въехал на территорию Украины - РИА Новости, 09.11.2024
Мартиндейл рассказал, как въехал на территорию Украины
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши через пропускной пункт "Шегини" во... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:37
2024-11-09T03:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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россия
дэниэл мартиндейл
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши через пропускной пункт "Шегини" во Львовской области - одного из КПП, в районе которого с нынешнего года регулярно протестуют польские фермеры, свидетельствует штамп в паспорте американца, фотографии имеются в распоряжении РИА Новости. Паспорт намок и измялся, его страницы сильно порваны, но на одной сохранился и четко виден штамп, проставленный украинскими пограничниками в момент въезда Мартиндейла на Украину через КПП "Шегини" 11 февраля 2022 года. Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 1 ноября рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. Мартиндейл рассказывал, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату. По его словам, паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск и добраться до той украинской деревни, где он затем провел значительную часть времени. В силовых структурах РФ РИА Новости ранее сообщили, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал 1 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981620046.html
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в мире, украина, сша, россия, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины
Мартиндейл рассказал, как въехал на территорию Украины

Американец Мартиндейл приехал на Украину из Польши через КПП "Шегини"

© Фото предоставлено Дэниэлом МартиндейломДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото предоставлено Дэниэлом Мартиндейлом
Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши через пропускной пункт "Шегини" во Львовской области - одного из КПП, в районе которого с нынешнего года регулярно протестуют польские фермеры, свидетельствует штамп в паспорте американца, фотографии имеются в распоряжении РИА Новости.
Паспорт намок и измялся, его страницы сильно порваны, но на одной сохранился и четко виден штамп, проставленный украинскими пограничниками в момент въезда Мартиндейла на Украину через КПП "Шегини" 11 февраля 2022 года.
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом
2 ноября, 21:37
Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" 1 ноября рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. Мартиндейл рассказывал, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату.
По его словам, паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск и добраться до той украинской деревни, где он затем провел значительную часть времени.
В силовых структурах РФ РИА Новости ранее сообщили, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал 1 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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2 ноября, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДэниэл МартиндейлВооруженные силы Украины
 
 
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