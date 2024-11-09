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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Марбург - РИА Новости, 09.11.2024
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16:47 09.11.2024 (обновлено: 19:40 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Марбург
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Марбург - РИА Новости, 09.11.2024
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Марбург
Случаи заражения лихорадкой Марбург стали регистрироваться на неэндемичных территориях, например, в Руанде, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:47
2024-11-09T19:40
общество
здоровье - общество
адлер
анна попова
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Случаи заражения лихорадкой Марбург стали регистрироваться на неэндемичных территориях, например, в Руанде, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Триада особо опасных лихорадок - это предмет особого нашего внимания. Итак, Марбург, там, где раньше не регистрировалось, на неэндемичных территориях. И самый яркий пример сейчас - Руанда: 66 случаев буквально за короткое время, за 10 дней. Летальность составляет почти четверть от числа заболевших", - сказала Попова в рамках сессии "Объединяя усилия для борьбы с инфекциями" на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка. В свою очередь, главный инспектор министерства общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Бурунди Сирилл Нтирандекуре сообщил, что в его страну заносов лихорадки Марбург из соседних Руанды и Конго пока нет.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал РИА Новости, что российские ученые уже отработали все варианты вакцин против вируса Марбург в силу его сходства с лихорадкой Эбола, им понятны все механизмы действия вакцины. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей контактным способом. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241015/marburg-1978118733.html
https://ria.ru/20241107/virus_koksaki-1982477933.html
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общество, здоровье - общество, адлер, анна попова, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Адлер, Анна Попова, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Марбург

Роспотребнадзор: вирус Марбург распространился на неэндемичные территории

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Случаи заражения лихорадкой Марбург стали регистрироваться на неэндемичных территориях, например, в Руанде, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Участились случаи заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Триада особо опасных лихорадок - это предмет особого нашего внимания. Итак, Марбург, там, где раньше не регистрировалось, на неэндемичных территориях. И самый яркий пример сейчас - Руанда: 66 случаев буквально за короткое время, за 10 дней. Летальность составляет почти четверть от числа заболевших", - сказала Попова в рамках сессии "Объединяя усилия для борьбы с инфекциями" на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
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В свою очередь, главный инспектор министерства общественного здравоохранения и борьбы со СПИД Бурунди Сирилл Нтирандекуре сообщил, что в его страну заносов лихорадки Марбург из соседних Руанды и Конго пока нет.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал РИА Новости, что российские ученые уже отработали все варианты вакцин против вируса Марбург в силу его сходства с лихорадкой Эбола, им понятны все механизмы действия вакцины.
Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей контактным способом. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
Первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАдлерАнна ПоповаВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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