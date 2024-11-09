https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 09.11.2024
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута
Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:59
2024-11-09T16:59
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БЕЙРУТ, 9 ноя - РИА Новости. Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном пригороду Бейрута в ночь на субботу, рассказал РИА Новости директор университета Бассам Бадран. Израильская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в результате в некоторых кварталах были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых зданий. "Израильская авиация не нанесла прямых ударов по комплексу университета, однако были нанесены сильные удары по зданиям рядом, со стороны районов Лейляки и Хай Селлюм. В результате тех ударов взрывной волной были выбиты стекла, двери, перекрытия и сорваны крыши. Повреждены системы охлаждения и отопления помещений", - сказал Бадран. По словам директора, человеческих жертв удалось избежать в связи с тем, что в комплексе никого нет с начала войны. Все сотрудники и студенты переведены на дистанционное обучение. "В связи с угрозой безопасности и высокой вероятностью повторения ударов нет возможности провести полную оценку нанесенного ущерба. Также не было возможности осмотреть здание из семи этажей, где расположены научные лаборатории", - добавил Бадран.
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута
Корпуса госуниверситета Ливана серьезно повреждены ударами израильской авиации
БЕЙРУТ, 9 ноя - РИА Новости. Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном пригороду Бейрута в ночь на субботу, рассказал РИА Новости директор университета Бассам Бадран.
Израильская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в результате в некоторых кварталах были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых зданий.
"Израильская авиация не нанесла прямых ударов по комплексу университета, однако были нанесены сильные удары по зданиям рядом, со стороны районов Лейляки и Хай Селлюм. В результате тех ударов взрывной волной были выбиты стекла, двери, перекрытия и сорваны крыши. Повреждены системы охлаждения и отопления помещений", - сказал Бадран.
По словам директора, человеческих жертв удалось избежать в связи с тем, что в комплексе никого нет с начала войны. Все сотрудники и студенты переведены на дистанционное обучение.
"В связи с угрозой безопасности и высокой вероятностью повторения ударов нет возможности провести полную оценку нанесенного ущерба. Также не было возможности осмотреть здание из семи этажей, где расположены научные лаборатории", - добавил Бадран.