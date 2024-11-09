https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html

Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута

Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 09.11.2024

Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута

Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:59

2024-11-09T16:59

2024-11-09T17:01

в мире

бейрут

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982841462_0:425:769:857_1920x0_80_0_0_e42b78435d573917d28ccc08cfabb6a2.jpg

БЕЙРУТ, 9 ноя - РИА Новости. Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном пригороду Бейрута в ночь на субботу, рассказал РИА Новости директор университета Бассам Бадран. Израильская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в результате в некоторых кварталах были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых зданий. "Израильская авиация не нанесла прямых ударов по комплексу университета, однако были нанесены сильные удары по зданиям рядом, со стороны районов Лейляки и Хай Селлюм. В результате тех ударов взрывной волной были выбиты стекла, двери, перекрытия и сорваны крыши. Повреждены системы охлаждения и отопления помещений", - сказал Бадран. По словам директора, человеческих жертв удалось избежать в связи с тем, что в комплексе никого нет с начала войны. Все сотрудники и студенты переведены на дистанционное обучение. "В связи с угрозой безопасности и высокой вероятностью повторения ударов нет возможности провести полную оценку нанесенного ущерба. Также не было возможности осмотреть здание из семи этажей, где расположены научные лаборатории", - добавил Бадран.

https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024