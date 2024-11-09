Рейтинг@Mail.ru
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 09.11.2024 (обновлено: 17:01 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 09.11.2024
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута
Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:59
2024-11-09T17:01
в мире
бейрут
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982841462_0:425:769:857_1920x0_80_0_0_e42b78435d573917d28ccc08cfabb6a2.jpg
БЕЙРУТ, 9 ноя - РИА Новости. Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном пригороду Бейрута в ночь на субботу, рассказал РИА Новости директор университета Бассам Бадран. Израильская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в результате в некоторых кварталах были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых зданий. "Израильская авиация не нанесла прямых ударов по комплексу университета, однако были нанесены сильные удары по зданиям рядом, со стороны районов Лейляки и Хай Селлюм. В результате тех ударов взрывной волной были выбиты стекла, двери, перекрытия и сорваны крыши. Повреждены системы охлаждения и отопления помещений", - сказал Бадран. По словам директора, человеческих жертв удалось избежать в связи с тем, что в комплексе никого нет с начала войны. Все сотрудники и студенты переведены на дистанционное обучение. "В связи с угрозой безопасности и высокой вероятностью повторения ударов нет возможности провести полную оценку нанесенного ущерба. Также не было возможности осмотреть здание из семи этажей, где расположены научные лаборатории", - добавил Бадран.
https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982841462_0:353:769:929_1920x0_80_0_0_b842841d2f90d6029ce0b73072a92ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Госуниверситет Ливана частично разрушен из-за удара по пригороду Бейрута

Корпуса госуниверситета Ливана серьезно повреждены ударами израильской авиации

© Lebanese UniversityПоследствия обстрела корпусов государственного университета Ливана со стороны Израиля
Последствия обстрела корпусов государственного университета Ливана со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Lebanese University
Последствия обстрела корпусов государственного университета Ливана со стороны Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 9 ноя - РИА Новости. Корпуса государственного университета Ливана, расположенные в столичном районе Хадат, серьезно повреждены в результате ударов израильских самолетов по южном пригороду Бейрута в ночь на субботу, рассказал РИА Новости директор университета Бассам Бадран.
Израильская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в результате в некоторых кварталах были полностью разрушены несколько многоэтажных жилых зданий.
"Израильская авиация не нанесла прямых ударов по комплексу университета, однако были нанесены сильные удары по зданиям рядом, со стороны районов Лейляки и Хай Селлюм. В результате тех ударов взрывной волной были выбиты стекла, двери, перекрытия и сорваны крыши. Повреждены системы охлаждения и отопления помещений", - сказал Бадран.
По словам директора, человеческих жертв удалось избежать в связи с тем, что в комплексе никого нет с начала войны. Все сотрудники и студенты переведены на дистанционное обучение.
"В связи с угрозой безопасности и высокой вероятностью повторения ударов нет возможности провести полную оценку нанесенного ущерба. Также не было возможности осмотреть здание из семи этажей, где расположены научные лаборатории", - добавил Бадран.
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
ЦАХАЛ рассказала о потерях в ходе рейдов на юге Ливана
7 ноября, 17:29
 
В миреБейрутЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала