https://ria.ru/20241109/limonchikov-1982819486.html
Упомянутый Путиным пенсионер из Белгорода призвал россиян никого не бояться
Упомянутый Путиным пенсионер из Белгорода призвал россиян никого не бояться - РИА Новости, 09.11.2024
Упомянутый Путиным пенсионер из Белгорода призвал россиян никого не бояться
Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгорода, получивший известность после фразы: "я русский человек", заявил, что русские должны гордиться своей стойкостью и не... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T13:16
2024-11-09T13:16
2024-11-09T15:54
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БЕЛГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгорода, получивший известность после фразы: "я русский человек", заявил, что русские должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал, что во время предвыборной кампании он увидел по телевизору, как журналист задал мужчине в Белгороде вопрос: не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны. Мужчина ответил: "Я русский человек". "Мы, русские, вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться. Сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас", — сказал пенсионер в беседе с РИА Новости. Соседка Виктора, Елена Стрекозова, отметила, что даже в условиях обстрелов жители их дома не теряли духа и шли голосовать, поддерживая президента. "Как старшая в этом доме, я могу сказать, что это очень положительная семья. Вместе мы работали на заводе, участвовали во всех мероприятиях. У них всегда позитивный настрой, и они гордятся своей родиной. Мы голосовали за нашего президента, и я горжусь, что у нас такой сосед", — сказала она. Сам пенсионер надеется на помощь в ремонте своего дома. В квартире, которая находится этажом ниже, произошел пожар, в ней выбиты окна, и от этого в квартире Виктора Сергеевича холодно. "Мне нужно, чтобы заделали одно окно, чтобы я мог по полу ходить", — говорит он. Белгород и приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Украины. Особенно интенсивные атаки на город произошли в начале марта.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
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Пенсионер Лимончиков: русские не должны никого бояться
Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, получивший известность после фразы "Я русский человек" во время голосования весной на выборах президента РФ на фоне объявленной в городе ракетной опасности, заявил, что русские должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого.
Ранее Путин на «Валдае» рассказал историю с реакцией мужчины на вопрос корреспондента об опасности, отметив, что так сегодня мог бы ответить представитель любого из 190 этносов Российской Федерации – «с севера РФ, из Северного Кавказа, отовсюду».
2024-11-09T13:16
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белгород, белгородская область, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Украина, Владимир Путин
Упомянутый Путиным пенсионер из Белгорода призвал россиян никого не бояться
Пенсионер Лимончиков: русские должны гордиться стойкостью и не бояться никого
БЕЛГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгорода, получивший известность после фразы: "я русский человек", заявил, что русские должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал, что во время предвыборной кампании он увидел по телевизору, как журналист задал мужчине в Белгороде вопрос: не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны. Мужчина ответил: "Я русский человек".
"Мы, русские, вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться. Сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас", — сказал пенсионер в беседе с РИА Новости.
Соседка Виктора, Елена Стрекозова, отметила, что даже в условиях обстрелов жители их дома не теряли духа и шли голосовать, поддерживая президента. "Как старшая в этом доме, я могу сказать, что это очень положительная семья. Вместе мы работали на заводе, участвовали во всех мероприятиях. У них всегда позитивный настрой, и они гордятся своей родиной. Мы голосовали за нашего президента, и я горжусь, что у нас такой сосед", — сказала она.
Сам пенсионер надеется на помощь в ремонте своего дома. В квартире, которая находится этажом ниже, произошел пожар, в ней выбиты окна, и от этого в квартире Виктора Сергеевича холодно. "Мне нужно, чтобы заделали одно окно, чтобы я мог по полу ходить", — говорит он.
Белгород и приграничные районы Белгородской области
регулярно подвергаются атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Украины
. Особенно интенсивные атаки на город произошли в начале марта.