Рейтинг@Mail.ru
Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае" - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 09.11.2024 (обновлено: 19:07 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/limonchikov-1982806619.html
Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае"
Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае" - РИА Новости, 09.11.2024
Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае"
Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, который стал темой разговора после того, как президент России Владимир Путин упомянул его высказывание во время... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T11:01
2024-11-09T19:07
белгород
россия
свердловск
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982807250_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f855fc8a0e42b6e60c417b88e6aafeb.jpg
БЕЛГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, который стал темой разговора после того, как президент России Владимир Путин упомянул его высказывание во время недавнего эфира, не считает себя знаменитостью. На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент рассказал, что во время предвыборной кампании он увидел по телевизору, как журналист задал мужчине в Белгороде вопрос: не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны. Мужчина ответил: "Я русский человек". В разговоре с РИА Новости Лимончиков подчеркнул, что ему приятно, что президент о нем упомянул, знаменитостью себя не считает. В интервью он поделился, что его слова вызвали гордость и поддержку среди родных и знакомых. &quot;Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Опять Путин вчера вспоминал мои слова. &lt;…&gt; Довольные и радостные&quot;, — отметил он.Как рассказал пенсионер, о его высказывании президент уже упоминал после оглашения результатов выборов. Многие родственники из Москвы и Тульской области уже тогда звонили и поздравляли его. "Голосовал я, конечно, за Путина. Это человек надежный, на которого можно надеяться, что для России он сделает все. Ну а по пути вот встретился мне корреспондент, задал вопрос. Ну как считал нужным, так и ответил", — добавил мужчина.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
https://ria.ru/20240328/belgorod-1936356087.html
белгород
россия
свердловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пенсионер, чьи слова "Я русский человек" упомянул Путин, о своей популярности и реакции близких
Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгорода, чьи слова «Я русский человек» упомянул Путин на «Валдае», рассказал РИА Новости, что не считает себя знаменитостью, однако такое внимание вызвало радость и поддержку среди его родных и знакомых. Он подчеркнул, что на выборах весной голосовал за Путина, а на вопрос корреспондента об объявленной в тот момент в городе ракетной опасности ответил так, «как считал нужным».
2024-11-09T11:01
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982807250_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c696354193ce4e736242d5f9855400e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, россия, свердловск, владимир путин, общество
Белгород, Россия, Свердловск, Владимир Путин, Общество
Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае"

Пенсионер Лимончиков заявил, что не считает себя знаменитостью после слов Путина

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, который стал темой разговора после того, как президент России Владимир Путин упомянул его высказывание во время недавнего эфира, не считает себя знаменитостью.
На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент рассказал, что во время предвыборной кампании он увидел по телевизору, как журналист задал мужчине в Белгороде вопрос: не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны. Мужчина ответил: "Я русский человек".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Путин вновь использовал свое самое опасное оружие
8 ноября, 08:00
В разговоре с РИА Новости Лимончиков подчеркнул, что ему приятно, что президент о нем упомянул, знаменитостью себя не считает. В интервью он поделился, что его слова вызвали гордость и поддержку среди родных и знакомых.
«

"Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Опять Путин вчера вспоминал мои слова. <…> Довольные и радостные", — отметил он.

Как рассказал пенсионер, о его высказывании президент уже упоминал после оглашения результатов выборов. Многие родственники из Москвы и Тульской области уже тогда звонили и поздравляли его.
"Голосовал я, конечно, за Путина. Это человек надежный, на которого можно надеяться, что для России он сделает все. Ну а по пути вот встретился мне корреспондент, задал вопрос. Ну как считал нужным, так и ответил", — добавил мужчина.
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина в Белгород
28 марта, 12:43
 
БелгородРоссияСвердловскВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала