https://ria.ru/20241109/limonchikov-1982806619.html

Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае"

Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае" - РИА Новости, 09.11.2024

Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на "Валдае"

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, который стал темой разговора после того, как президент России Владимир Путин упомянул его высказывание во время... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T11:01

2024-11-09T11:01

2024-11-09T19:07

белгород

россия

свердловск

владимир путин

общество

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БЕЛГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, который стал темой разговора после того, как президент России Владимир Путин упомянул его высказывание во время недавнего эфира, не считает себя знаменитостью. На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент рассказал, что во время предвыборной кампании он увидел по телевизору, как журналист задал мужчине в Белгороде вопрос: не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны. Мужчина ответил: "Я русский человек". В разговоре с РИА Новости Лимончиков подчеркнул, что ему приятно, что президент о нем упомянул, знаменитостью себя не считает. В интервью он поделился, что его слова вызвали гордость и поддержку среди родных и знакомых. "Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Опять Путин вчера вспоминал мои слова. <…> Довольные и радостные", — отметил он.Как рассказал пенсионер, о его высказывании президент уже упоминал после оглашения результатов выборов. Многие родственники из Москвы и Тульской области уже тогда звонили и поздравляли его. "Голосовал я, конечно, за Путина. Это человек надежный, на которого можно надеяться, что для России он сделает все. Ну а по пути вот встретился мне корреспондент, задал вопрос. Ну как считал нужным, так и ответил", — добавил мужчина.

https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html

https://ria.ru/20240328/belgorod-1936356087.html

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Пенсионер, чьи слова "Я русский человек" упомянул Путин, о своей популярности и реакции близких Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгорода, чьи слова «Я русский человек» упомянул Путин на «Валдае», рассказал РИА Новости, что не считает себя знаменитостью, однако такое внимание вызвало радость и поддержку среди его родных и знакомых. Он подчеркнул, что на выборах весной голосовал за Путина, а на вопрос корреспондента об объявленной в тот момент в городе ракетной опасности ответил так, «как считал нужным». 2024-11-09T11:01 true PT1M40S

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белгород, россия, свердловск, владимир путин, общество