https://ria.ru/20241109/letchiki-1982791247.html
Российские и сирийские летчики провели учения в Алеппо
Российские и сирийские летчики провели учения в Алеппо - РИА Новости, 09.11.2024
Российские и сирийские летчики провели учения в Алеппо
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали совместные действия по уничтожению наземных целей в сирийской провинции Алеппо, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T07:24
2024-11-09T07:24
2024-11-09T07:24
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали совместные действия по уничтожению наземных целей в сирийской провинции Алеппо, сообщило Минобороны РФ. "Группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике и военно-воздушные силы Сирии провели совместное учение, в ходе которого отработали поражение наземных целей, техники, укрепления и живой силы противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом этапе маневров задействовали оперативно-тактическую авиацию ВКС России. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М поразили наземные цели на полигоне Джаббуль, расположенном в Алеппо. Подчеркивается, что удары наносились фугасными авиабомбами ФАБ-250 с высот от 600 до 3300 метров, а авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-35С. Во втором этапе учения приняли участие экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС РФ и вертолеты Ми-25 ВВС Сирии, боевые вылеты проводились с аэродрома Квайрес. "Летчики двух стран уничтожили наземные объекты условного противника авиационными ракетами С-8, отработали полеты на предельно малых высотах - около 30 метров, а также действия в составе совместных ударных групп при маневрировании и заходах на цели", - добавляется в сообщении. Кроме того, экипажи российских вертолетов отработали поиск и уничтожение в воздушном пространстве ударных беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны РФ отметили, что заключительной фазой учения стало нанесение совместных авиаударов армейской и оперативно-тактической авиацией в ночное время. "Высокий уровень подготовки летного состава позволил успешно выполнить все поставленные задачи, несмотря на сложность ориентирования и захода на цели в условиях ограниченной видимости. Таким образом, в ходе совместного учения летчики двух стран отработали взаимодействие и повысили уровень слаженности, что в дальнейшем увеличит эффективность действий авиации при решении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики", - подытожили в сообщении.
https://ria.ru/20240331/siriya-1936994057.html
https://ria.ru/20240607/aviatsiya-1951203307.html
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безопасность, космос - риа наука, россия, сирия, алеппо, воздушно-космические силы россии, су-34, су-24м, су-35с
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Сирия, Алеппо, Воздушно-космические силы России, Су-34, Су-24М, Су-35С
Российские и сирийские летчики провели учения в Алеппо
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали уничтожение наземных целей в Алеппо
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали совместные действия по уничтожению наземных целей в сирийской провинции Алеппо, сообщило Минобороны РФ.
"Группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике и военно-воздушные силы Сирии провели совместное учение, в ходе которого отработали поражение наземных целей, техники, укрепления и живой силы противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе маневров задействовали оперативно-тактическую авиацию ВКС России. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-
34 и фронтовых бомбардировщиков Су-2
4М поразили наземные цели на полигоне Джаббуль, расположенном в Алеппо. Подчеркивается, что удары наносились фугасными авиабомбами ФАБ-250 с высот от 600 до 3300 метров, а авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-3
5С.
Во втором этапе учения приняли участие экипажи вертолетов Ка
-52 и Ми-8А
МТШ-В армейской авиации ВКС РФ и вертолеты Ми
-25 ВВС Сирии, боевые вылеты проводились с аэродрома Квайрес.
"Летчики двух стран уничтожили наземные объекты условного противника авиационными ракетами С-8, отработали полеты на предельно малых высотах - около 30 метров, а также действия в составе совместных ударных групп при маневрировании и заходах на цели", - добавляется в сообщении.
Кроме того, экипажи российских вертолетов отработали поиск и уничтожение в воздушном пространстве ударных беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны РФ отметили, что заключительной фазой учения стало нанесение совместных авиаударов армейской и оперативно-тактической авиацией в ночное время.
"Высокий уровень подготовки летного состава позволил успешно выполнить все поставленные задачи, несмотря на сложность ориентирования и захода на цели в условиях ограниченной видимости. Таким образом, в ходе совместного учения летчики двух стран отработали взаимодействие и повысили уровень слаженности, что в дальнейшем увеличит эффективность действий авиации при решении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики", - подытожили в сообщении.