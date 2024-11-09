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Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере - РИА Новости, 09.11.2024
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20:54 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/lavrov-1982865511.html
Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере
Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере - РИА Новости, 09.11.2024
Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере
Возобновление работы посольства Нигера в Москве и будущее открытие посольства РФ подтверждает обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:54
2024-11-09T20:54
россия
нигер
сергей лавров
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возобновление работы посольства Нигера в Москве и будущее открытие посольства РФ подтверждает обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Россия планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того. "С удовлетворением констатируем обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия. Подтверждением этому явилось возобновление деятельности нигерского посольства в столице России. Оно было закрыто ещё в 1995 году. А 6 ноября новый посол вашей страны Исса Абду Сидику вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Мы также проводим работу по осуществлению аналогичного шага – возвращению нашего посольства в Ниамее. Уверен, что это состоится в ближайшем будущем", - заявил Лавров на встрече с главой МИД Нигера Сангаре Бакари на полях министерской встречи "Россия-Африка" в Сириусе. По оценке Лаврова, тем самым две страны восстановят устойчивую дипломатическую инфраструктуру, что пойдёт на пользу двусторонним отношениям. Как сообщил МИД РФ, при обмене мнениями по международной и региональной проблематиках, в том числе ситуации в Сахаро-Сахельской зоне, была отмечена солидарная позиция Москвы и Ниамея о неприемлемости политики диктата "коллективного Запада", применения неоколониальных методов во взаимоотношениях с суверенными государствами. Было условлено укреплять и впредь координацию действий в ООН и на других многосторонних площадках. Кроме того, Лавров провел встречи с коллегами из Туниса, Эсватини, Буркина-Фасо и Анголы.
https://ria.ru/20241109/konferentsiya-1982858489.html
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
https://ria.ru/20241109/afrika-1982862649.html
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россия, нигер, сергей лавров, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Нигер, Сергей Лавров, В мире, Форум "Россия — Африка"
Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере

Лавров: открытие посольства России в Нигере отразит расширение взаимодействия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возобновление работы посольства Нигера в Москве и будущее открытие посольства РФ подтверждает обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Россия планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того.
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"С удовлетворением констатируем обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия. Подтверждением этому явилось возобновление деятельности нигерского посольства в столице России. Оно было закрыто ещё в 1995 году. А 6 ноября новый посол вашей страны Исса Абду Сидику вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Мы также проводим работу по осуществлению аналогичного шага – возвращению нашего посольства в Ниамее. Уверен, что это состоится в ближайшем будущем", - заявил Лавров на встрече с главой МИД Нигера Сангаре Бакари на полях министерской встречи "Россия-Африка" в Сириусе.
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По оценке Лаврова, тем самым две страны восстановят устойчивую дипломатическую инфраструктуру, что пойдёт на пользу двусторонним отношениям.
Как сообщил МИД РФ, при обмене мнениями по международной и региональной проблематиках, в том числе ситуации в Сахаро-Сахельской зоне, была отмечена солидарная позиция Москвы и Ниамея о неприемлемости политики диктата "коллективного Запада", применения неоколониальных методов во взаимоотношениях с суверенными государствами. Было условлено укреплять и впредь координацию действий в ООН и на других многосторонних площадках.
Кроме того, Лавров провел встречи с коллегами из Туниса, Эсватини, Буркина-Фасо и Анголы.
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