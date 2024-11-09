Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере
Лавров: открытие посольства России в Нигере отразит расширение взаимодействия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Возобновление работы посольства Нигера в Москве и будущее открытие посольства РФ подтверждает обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Россия планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того.
"С удовлетворением констатируем обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия. Подтверждением этому явилось возобновление деятельности нигерского посольства в столице России. Оно было закрыто ещё в 1995 году. А 6 ноября новый посол вашей страны Исса Абду Сидику вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Мы также проводим работу по осуществлению аналогичного шага – возвращению нашего посольства в Ниамее. Уверен, что это состоится в ближайшем будущем", - заявил Лавров на встрече с главой МИД Нигера Сангаре Бакари на полях министерской встречи "Россия-Африка" в Сириусе.
По оценке Лаврова, тем самым две страны восстановят устойчивую дипломатическую инфраструктуру, что пойдёт на пользу двусторонним отношениям.
Как сообщил МИД РФ, при обмене мнениями по международной и региональной проблематиках, в том числе ситуации в Сахаро-Сахельской зоне, была отмечена солидарная позиция Москвы и Ниамея о неприемлемости политики диктата "коллективного Запада", применения неоколониальных методов во взаимоотношениях с суверенными государствами. Было условлено укреплять и впредь координацию действий в ООН и на других многосторонних площадках.