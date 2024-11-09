https://ria.ru/20241109/l119-1982785386.html

ВСУ потеряли до 720 военных и орудие L119 в зоне "Южной" группировки войск

ВСУ потеряли до 720 военных и орудие L119 в зоне "Южной" группировки войск - РИА Новости, 09.11.2024

ВСУ потеряли до 720 военных и орудие L119 в зоне "Южной" группировки войск

Украинские формирования потеряли до 720 военнослужащих и гаубицу L119 в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T05:12

2024-11-09T05:12

2024-11-09T05:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 720 военнослужащих и гаубицу L119 в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 33-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 119-й бригады территориальной обороны в районах Северска, Николаевки, Звановки, Марково, Дальнего, Курахово. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, уничтожен полевой склад с боеприпасами и 105-мм орудие L119", — говорится в сообщении.Орудиет L119 — британская гаубица, построенная на базе ствольной группы типа L20.

https://ria.ru/20241109/blindazhi-1982784916.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность