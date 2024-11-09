https://ria.ru/20241109/kreysera-1982699797.html

"Они съедают нас заживо". В ВМС США вскрылась системная проблема

"Они съедают нас заживо". В ВМС США вскрылась системная проблема - РИА Новости, 09.11.2024

"Они съедают нас заживо". В ВМС США вскрылась системная проблема

Пентагон пока не спешит отказываться от крейсеров класса Ticonderoga. На днях в военном ведомстве объявили о продлении срока службы трех таких вымпелов... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:02

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон пока не спешит отказываться от крейсеров класса Ticonderoga. На днях в военном ведомстве объявили о продлении срока службы трех таких вымпелов. Ожидают, что они останутся в строю как минимум до 2027-го. В то же время многие из этих кораблей, несмотря на усилия по модернизации, уже не способны в полной мере выполнять боевые задачи в Мировом океане."Золотые" кораблиВ официальном сообщении ВМС США говорится о USS Gettysburgh (CG-64), USS Chosin (CG-65) и USS Cape St. George (CG-71). Особо подчеркивается, что за последние годы эти корабли были отремонтированы и получили масштабные обновления боевых систем. В частности, "Чосин" недавно участвовал в учениях по перезарядке ракетных пусковых установок в море. В Пентагоне эту возможность назвали революционной, поскольку крейсеру больше не нужно заходить в порт.Программа модернизации "Тикондерог" очень непросто далась американским ВМС. Планировали обновить семь крейсеров. Однако расходы на модернизацию резко возросли: после вскрытия на верфях обнаружилось множество неожиданных неисправностей. Стоимость работ сильно превысила суммы контрактов (от 150 до 175 миллионов долларов за каждый корабль). В итоге решили отправить в резерв Hue City (CG-66), Anzio (CG-68), Vicksburg (CG-69) и Cowpens (CG-63).В качестве оправдания в Пентагоне ссылались на устаревающую судоремонтную базу, нарушения производственных цепочек из-за пандемии COVID-19 и нехватку квалифицированных кадров. По большему счету, эти корабли, вплотную приблизившиеся к предельному 35-летнему сроку службы, уже давно превратились в обузу для военных. В течение многих лет адмиралы лоббировали в конгрессе разрешение на досрочное снятие с эксплуатации некоторых крейсеров, однако там эти инициативы блокировали, указывая на недопустимость сокращения флота."Их техническое обслуживание съедает нас заживо", — говорил в начале 2022-го тогдашний начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей. — Мы платим на десятки миллионов долларов больше, чем ожидали, для поддержания на плаву кораблей, которые уже никогда не будут новыми. Только с 2016-го по 2021-й мы инвестировали 2,4 миллиарда в их модернизацию".Злосчастный "Виксбург"Из 27 крейсеров класса "Тикондерога", принятых на вооружение с 1983-го по 1994-й, в строю остается только девять. В этом году в резерв вывели пять кораблей. В частности, на пенсию отправили Vicksburg, отслуживший 33 года. Пожалуй, его судьба — наиболее яркий пример того, с какими сложностями сталкиваются американцы при модернизации старых вымпелов. Характерно высказывание одного представителя ВМС, опубликованное в 2020-м в Navy Times: "Корабль похож на чертову свалку, которая вдобавок горит"."Виксбург" окончательно пришел в негодность, пока простаивал на приколе в ожидании ремонта. Фактически сгнил у родных берегов. Это поняли не сразу. Корабль отправили в сухой док в 2016-м, но к 2020-му стоимость программы модернизации увеличилась со 175 миллионов долларов до полумиллиарда. Хотя с "Виксбургом" фактически еще не начали работать — верфи были перегружены более приоритетными заказами.Все это привело к тому, что команда крейсера, отчаявшись сидеть на берегу, принялась массово подавать рапорты на увольнение и перевод на другие объекты. А сенатор-республиканец Роджер Уикер и вовсе заявил: "Создается впечатление, что ВМС на самом деле никогда не собирались возвращать "Виксбург" в строй. Ему дали тихо умереть". Потратив огромные суммы, ветхий крейсер в итоге отправили в утиль.Судьба линкоровВ Вашингтоне еще в нулевые годы обсуждали возможность продлить срок службы крейсеров до 52 лет. На одних собирались заделать трещины в корпусе, на других — обновить бортовую электронику и починить силовые установки. Однако аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк уверен: этого недостаточно для современной войны на море."Крейсеры строились без большого задела на модернизацию систем вооружения, — объясняет он. — Пятидесятилетняя "Тикондерога" с оружием полувековой давности не сможет выполнять боевые задачи так же эффективно, как современные корабли. Нужно вложить много денег в модернизацию боевых систем. Иначе крейсер станет "плавучим арсеналом", получающим целеуказание для ракет от других платформ".Впрочем, замену уже нашли. Так, в 2023-м ВМС получили эсминец класса Arleigh Burke новой серии Flight III — Jack Lucas (DDG-125). Корабли этого типа по боевым возможностям вполне соответствуют крейсерам 1980-1990-х. Да, уступают по мощности ракетного залпа, однако их обслуживание обходится значительно дешевле. Кроме того, там хватит места, чтобы разместить командные пункты ВВС и ПВО, которые сегодня находятся на "Тикондерогах".Очевидно, эра крейсеров уходит. Сегодня, помимо американцев, этим классом боевых кораблей обладает только Россия. В ВМФ числятся два тяжелых атомных ракетных крейсера типа 1144 "Орлан" (один из них на модернизации) и два типа 1164 "Атлант". И на Западе, и на Востоке ставку делают на относительно небольшие малозаметные ударные платформы. Крейсеры постигла участь линейных кораблей времен Второй мировой. Красивые и могучие, они попросту не угнались за развитием военной мысли.

https://ria.ru/20241108/pentagon-1982561750.html

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безопасность, россия, восток, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, вашингтон (штат)