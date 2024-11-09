https://ria.ru/20241109/krasnoyark-1982833635.html

В Красноярском крае предложили ввести трезвые пятницы

В Красноярском крае предложили ввести трезвые пятницы - РИА Новости, 09.11.2024

В Красноярском крае предложили ввести трезвые пятницы

Ограничение продажи алкоголя по пятницам предлагают ввести в Красноярском крае, инициатором выступает начальник краевого главка МВД Александр Речицкий, следует... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:38

2024-11-09T15:38

2024-11-09T15:38

общество

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 9 ноя – РИА Новости. Ограничение продажи алкоголя по пятницам предлагают ввести в Красноярском крае, инициатором выступает начальник краевого главка МВД Александр Речицкий, следует из материалов, предоставленных РИА Новости пресс-службой регионального МВД. По словам Речицкого, предложение о "трезвых пятницах" он впервые внес на заседании заксобрания региона в 2017 году, однако тогда оно было воспринято депутатами скептически. В дальнейшем органы МВД провели опросы жителей о возможных ограничениях на продажу алкоголя, внимательно следили за статистикой и принимали меры по документированию преступлений, связанных с нелегальным оборотом контрафактной алкогольной продукции. Также было увеличено количество мероприятий, направленных на повышение ответственности за нелегальный оборот алкоголя. "В ноябре месяце состоится координационное совещание с участием губернатора (Михаила Котюкова - ред.), как раз посвященное этой проблеме. Я готовлю доклад, и мы в очередной раз будем об этом говорить", - сказал Речицкий. Речицкий также отметил, что введение запрета может привести к увеличению нелегальной продажи алкоголя, однако выразил уверенность в том, что большинство жителей региона являются законопослушными гражданами. "Безусловно, кто хочет, тот всегда найдет. Но в подавляющем большинстве отнесется к этому (позитивно - ред.), но нет, так и нет", - заключил Речицкий.

https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977702464.html

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общество, красноярский край, михаил котюков, россия