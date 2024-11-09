https://ria.ru/20241109/kongo-1982876118.html
Россия никогда не была рабовладельческой страной, заявил глава МИД Конго
Россия никогда не была рабовладельческой страной, заявил глава МИД Конго - РИА Новости, 09.11.2024
Россия никогда не была рабовладельческой страной, заявил глава МИД Конго
Республика Конго ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была "рабовладельческой страной", заявил РИА Новости конголезский министр... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T22:37
2024-11-09T22:37
2024-11-09T22:37
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Республика Конго ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была "рабовладельческой страной", заявил РИА Новости конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо. "У отношений с Западом есть наследие трагической истории - рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот. Очень рано Советский Союз восстал против этого явления, оказал мощную поддержку африканским странам... И точно так же, как мы торгуем с Китаем, вашей страной-соседом, отношения такого же типа мы развили и с Россией. Взаимная выгода, взаимоуважение, а не такие отношения, при которых на партнера смотрят с презрением", - заявил министр на полях министерской встречи Форума партнерства "Россия-Африка" в Сириусе, отвечая на вопрос, чем отличается российский подход к сотрудничеству от западного. Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сириусе с 9 по 10 ноября.
https://ria.ru/20241108/briks-1982742861.html
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в мире, россия, республика конго, китай, жан-клод гакоссо
В мире, Россия, Республика Конго, Китай, Жан-Клод Гакоссо
Россия никогда не была рабовладельческой страной, заявил глава МИД Конго
Глава МИД Гакоссо: Россия никогда не была рабовладельческой страной, а наоборот