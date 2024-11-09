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"Хорошая новость". В США раскрыли, чем обернется коллапс в Берлине - РИА Новости, 09.11.2024
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01:57 09.11.2024 (обновлено: 01:59 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/kollaps-1982778202.html
"Хорошая новость". В США раскрыли, чем обернется коллапс в Берлине
"Хорошая новость". В США раскрыли, чем обернется коллапс в Берлине - РИА Новости, 09.11.2024
"Хорошая новость". В США раскрыли, чем обернется коллапс в Берлине
Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и "Зеленых" позволит Германии лучше подготовиться к президентскому сроку победителя... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T01:57
2024-11-09T01:59
в мире
германия
олаф шольц
дональд трамп
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и "Зеленых" позволит Германии лучше подготовиться к президентскому сроку победителя выборов в США Дональда Трампа, пишет американский журнал Foreign Policy."Трехпартийная коалиция в Берлине под началом канцлера Олафа Шольца погрязла в коллапсе. &lt;...&gt; Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. &lt;...&gt; Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью", — говорится в статье.Как указывается в материале, коалиция Шольца показала себя совершенно неэффективной и разделенной при решении множества вопросов. Партии-участницы блока активно конфликтовали друг с другом по вопросам поддержки Украины, отношений с Китаем, политических и экономических реформ в самой ФРГ. "Германия и Европа не могут позволить себе почти полного паралича в Берлине на фоне возвращения Трампа в Белый дом", — заключили в издании.В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" ради помощи Украине.Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
https://ria.ru/20241107/mask-1982528135.html
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в мире, германия, олаф шольц, дональд трамп
В мире, Германия, Олаф Шольц, Дональд Трамп
"Хорошая новость". В США раскрыли, чем обернется коллапс в Берлине

FP: распад коалиции Шольца станет благом для Германии

© Фото : Unsplash / Martin GuidoЗдание бундестага в Берлине
Здание бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Здание бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и "Зеленых" позволит Германии лучше подготовиться к президентскому сроку победителя выборов в США Дональда Трампа, пишет американский журнал Foreign Policy.
"Трехпартийная коалиция в Берлине под началом канцлера Олафа Шольца погрязла в коллапсе. <...> Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. <...> Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью", — говорится в статье.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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7 ноября, 21:37
Как указывается в материале, коалиция Шольца показала себя совершенно неэффективной и разделенной при решении множества вопросов. Партии-участницы блока активно конфликтовали друг с другом по вопросам поддержки Украины, отношений с Китаем, политических и экономических реформ в самой ФРГ.
"Германия и Европа не могут позволить себе почти полного паралича в Берлине на фоне возвращения Трампа в Белый дом", — заключили в издании.
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" ради помощи Украине.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
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