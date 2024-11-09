https://ria.ru/20241109/kofe-1982796560.html

Стало известно, какая страна сильнее всех нарастила потребление кофе

Стало известно, какая страна сильнее всех нарастила потребление кофе - РИА Новости, 09.11.2024

Стало известно, какая страна сильнее всех нарастила потребление кофе

Россия среди крупнейших потребителей кофе в мире заметнее всех нарастила потребление - сразу на 7,1% до 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн, следует из... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:18

2024-11-09T09:18

2024-11-09T09:18

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия среди крупнейших потребителей кофе в мире заметнее всех нарастила потребление - сразу на 7,1% до 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн, следует из отчета Международной организации по кофе за 2022-2023 урожайный сезон, с которым ознакомилось РИА Новости. Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая. Согласно данным организации, среди десяти крупнейших потребителей напитка, которые сами не являются производителями кофе, в сезоне 2022-2023 годов потребление нарастили только Россия (на 7,1%) и Франция (на 1,6%). "Россия была одним из двух крупнейших потребителей, по которым отмечен рост: потребление выросло на 7,1% до 5,1 миллиона мешков", - привели данные аналитики. Остальные страны - основные любители бодрящего напитка, в которых он не растет, показали отрицательную динамику потребления: США - на 5,9%, Германия - на 5,5%, Япония - на 7,1%, Италия - на 2,7%, Канада - на 9,5%, Великобритания - на 6,9%, Испания - на 1,8%, Южная Корея - на 5,3%. При этом все крупнейшие производители кофе нарастили потребление: Бразилия - на 1,5%, Индонезия - на 2,6%, Вьетнам - на 5,5%, Эфиопия - на 2,1%, Филипины - на 1,8%, Мексика - на 1,4%, Колумбия - на 4,4%, Таиланд - на 4,1%, Индия - на 6,3%, Гватемала - на 1,6%. Всего мировое потребление кофе снизилось на 1,9% - до 10,38 миллиона тонн. В кофейном сезоне 2021-2022 годов аналитики фиксировали рост на 3,8%.

https://ria.ru/20241009/kofe-1928119927.html

https://ria.ru/20241003/kofe-1597909868.html

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экономика, россия, франция, сша