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Ефимов: в Зеленограде по КРТ возведут научно-производственный кластер - РИА Новости, 09.11.2024
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12:05 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/klaster-1982809966.html
Ефимов: в Зеленограде по КРТ возведут научно-производственный кластер
Ефимов: в Зеленограде по КРТ возведут научно-производственный кластер - РИА Новости, 09.11.2024
Ефимов: в Зеленограде по КРТ возведут научно-производственный кластер
В районе столичного Крюково на неэффективно используемом участке земли по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет создан научно-производственный... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T12:05
2024-11-09T12:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В районе столичного Крюково на неэффективно используемом участке земли по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет создан научно-производственный кластер, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На участке площадью 27,58 гектара в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Сам участок располагается на Кутузовском шоссе, рядом со станцией "Зеленоград-Крюково" МЦД-3.Там, по словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, вместо старых объектов возведут 258 тысяч "квадратов" производственно-складских помещений и 80 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиницу.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Зеленограде по КРТ возведут научно-производственный кластер

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В районе столичного Крюково на неэффективно используемом участке земли по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет создан научно-производственный кластер, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На участке площадью 27,58 гектара в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Сам участок располагается на Кутузовском шоссе, рядом со станцией "Зеленоград-Крюково" МЦД-3.
Там, по словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, вместо старых объектов возведут 258 тысяч "квадратов" производственно-складских помещений и 80 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиницу.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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