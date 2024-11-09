https://ria.ru/20241109/issledovanie-1982784288.html

Исследование: каждый пятый россиянин раз в неделю ходит в баню

Исследование: каждый пятый россиянин раз в неделю ходит в баню - РИА Новости, 09.11.2024

Исследование: каждый пятый россиянин раз в неделю ходит в баню

Каждый пятый россиянин ходит в баню раз в неделю, при этом для большинства посещающих это расслабление и отдых, поделились с РИА Новости данными исследования... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T04:50

2024-11-09T04:50

2024-11-09T04:50

общество

красноярск

пермь

россия

росгосстрах

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Каждый пятый россиянин ходит в баню раз в неделю, при этом для большинства посещающих это расслабление и отдых, поделились с РИА Новости данными исследования аналитики "Авито Услуг" и "Росгосстраха". "Подавляющее большинство опрошенных (75%) с удовольствием посещают банные процедуры, при этом каждый пятый (20%) ходит в баню раз в неделю. Также выяснилось, что четверть опрошенных вовсе никогда в бане не были. Одна из распространенных причин, по которой россияне посещают баню, - это расслабление и отдых, - так ответили 65% опрошенных", - говорится в исследовании. С целью ухода за своей кожей женщины (31%) ходят в баню чаще мужчин (19%). Люди более зрелого возраста посещают баню для оздоровления и улучшения самочувствия, причем чем старше, тем чаще, - так ответили 54% респондентов в возрасте 55-64 лет и 60% опрошенных старше 65 лет, указывается там же. "Россияне в основном предпочитают русскую баню (88%). В финскую ходят 20% респондентов. Турецкий хаммам посещают 15% опрошенных. Самыми популярными процедурами, по статистике нашей платформы, у россиян стали парение с вениками (64%), а также контрастные ванны (34%)", – отметил руководитель категории "Красота и здоровье" на "Авито Услугах" Игорь Санников. На поход в баню россияне готовы потратить в среднем 1,7 тысячи рублей. Самые высокие ценовые ожидания за посещение бани в Красноярске - почти 2,3 тысячи рублей, а самые низкие - в Перми: чуть больше 1,4 тысячи рублей. При этом 35% опрошенных отметили, что у них есть загородный дом и собственная баня. Четверть респондентов (25%) только мечтают о таком участке с баней, узнали эксперты компаний. Еще 27% любителей бани ходят на оздоровительные и водные процедуры к своим друзьям или родственникам. Чуть меньше четверти (23%) - снимают частные бани, а общественные бани посещают 15% респондентов, добавляется там же. Среди любителей бани почти половина (49%) посещают ее на новогодних праздниках вместе с близкими. Из них лишь 14% соблюдают традицию Жени Лукашина из "Иронии судьбы" и ходят париться перед Новым годом; остальные опрошенные устраивают походы в баню уже в первых числах января, выяснили исследователи. "Для многих жителей России баня давно стала не просто местом, где можно помыться, а своеобразным пространством для отдыха и общения с единомышленниками, а также способом для оздоровления организма. Неудивительно, что многие собственники частных домовладений оборудуют на придомовой территории если не банные комплексы, то как минимум устанавливают небольшие бани, а кто-то рассматривают такую возможность на перспективу", - сказала начальник управления выплат по страхованию имущества "Росгосстраха" Юлия Серова.

https://ria.ru/20241103/vklad-1981645759.html

https://ria.ru/20241031/uvolnenie-1981035866.html

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общество, красноярск, пермь, россия, росгосстрах