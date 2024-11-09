Рейтинг@Mail.ru
В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 09.11.2024 (обновлено: 08:41 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/iran-1982793203.html
В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа
В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа - РИА Новости, 09.11.2024
В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:22
2024-11-09T08:41
в мире
тегеран (город)
мид ирана
дональд трамп
иран
сша
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США безосновательными, назвав их "заговором Израиля" для усложнения отношений между американской и иранской сторонами, сообщает министерство иностранных дел исламской республики в Telegram-канале.Как передавало днем ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, ФБР утверждает, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа."Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения во вмешательстве Ирана в попытку покушения на экс- и действующих чиновников США абсолютно безосновательными и отверг их", - приводит текст заявления внешнеполитического ведомства исламской республики официальный Telеgram-канал этого ведомства.Из заявления министерства следует, что Багаи охарактеризовал "повторение этих заявлений" сразу после президентских выборов в США как "вызывающий отвращение заговор со стороны израильских и оппозиционных Ирану кругов с целью усложнить отношения между США и Ираном".Ранее сам Дональд Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот якобы уже предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Соединенные Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятный жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании.В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
https://ria.ru/20241013/ssha-1977762694.html
https://ria.ru/20241107/iran-1982462721.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), мид ирана, дональд трамп, иран, сша, фбр
В мире, Тегеран (город), МИД Ирана, Дональд Трамп, Иран, США, ФБР
В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа

МИД Ирана: слова о причастности Тегерана к покушениям на Трампа безосновательны

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США безосновательными, назвав их "заговором Израиля" для усложнения отношений между американской и иранской сторонами, сообщает министерство иностранных дел исламской республики в Telegram-канале.
Как передавало днем ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, ФБР утверждает, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
08:00
"Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения во вмешательстве Ирана в попытку покушения на экс- и действующих чиновников США абсолютно безосновательными и отверг их", - приводит текст заявления внешнеполитического ведомства исламской республики официальный Telеgram-канал этого ведомства.
Из заявления министерства следует, что Багаи охарактеризовал "повторение этих заявлений" сразу после президентских выборов в США как "вызывающий отвращение заговор со стороны израильских и оппозиционных Ирану кругов с целью усложнить отношения между США и Ираном".
Ранее сам Дональд Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот якобы уже предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Убить президента: США нашли способ разжечь мировую войну
13 октября, 08:00
В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Соединенные Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятный жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании.
В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Иране заявили о возможности США исправить ошибки прошлого
7 ноября, 17:11
 
В миреТегеран (город)МИД ИранаДональд ТрампИранСШАФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала