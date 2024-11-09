https://ria.ru/20241109/iran-1982793203.html

В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа

В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа - РИА Новости, 09.11.2024

В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:22

2024-11-09T08:22

2024-11-09T08:41

в мире

тегеран (город)

мид ирана

дональд трамп

иран

сша

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи счел обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам осуществить покушение на представителей власти США безосновательными, назвав их "заговором Израиля" для усложнения отношений между американской и иранской сторонами, сообщает министерство иностранных дел исламской республики в Telegram-канале.Как передавало днем ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, ФБР утверждает, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа."Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения во вмешательстве Ирана в попытку покушения на экс- и действующих чиновников США абсолютно безосновательными и отверг их", - приводит текст заявления внешнеполитического ведомства исламской республики официальный Telеgram-канал этого ведомства.Из заявления министерства следует, что Багаи охарактеризовал "повторение этих заявлений" сразу после президентских выборов в США как "вызывающий отвращение заговор со стороны израильских и оппозиционных Ирану кругов с целью усложнить отношения между США и Ираном".Ранее сам Дональд Трамп, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот якобы уже предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Соединенные Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятный жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании.В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241013/ssha-1977762694.html

https://ria.ru/20241107/iran-1982462721.html

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), мид ирана, дональд трамп, иран, сша, фбр