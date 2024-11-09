https://ria.ru/20241109/institut-1982789836.html

Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов

Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов - РИА Новости, 09.11.2024

Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создает новый, очень легкий и притом сверхпрочный материал бронежилетов для российских военных,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T06:53

2024-11-09T06:53

2024-11-09T06:53

технологии

россия

михаил ковальчук

курчатовский институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926151217_0:3:3076:1733_1920x0_80_0_0_026dd26d08791d8ab04a9d2badc7b9c3.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создает новый, очень легкий и притом сверхпрочный материал бронежилетов для российских военных, участвующих в специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости президент центра Михаил Ковальчук. "Там, где у нас есть компетенции, и там, где есть внешние заказы со стороны СВО, мы это делаем. Например, мы создаем новый материал для бронежилетов, очень легкий, но и сверхпрочный", - сказал Ковальчук. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала России в приоритетных областях, в том числе в материаловедении. "Не только военные, но и все гражданские самолеты, вертолеты, корабли в нашей стране изготавливают из материалов, разработанных в институтах, входящих в состав НИЦ "Курчатовский институт". Это материалы с особыми свойствами - сверхтвердые, жаропрочные и композитные материалы для космоса, для газовых труб, газодобывающих платформ, атомной энергетики", - отметил Ковальчук. "Плюс большую часть работ мы ведем для регенеративной медицины. Это новые материалы, основанные на природоподобных образцах, то есть они биосовместимы, хорошо взаимодействуют с тканями человека", - добавил он. Любой рукотворный объект – это материал, но, чтобы создать материал, нужна энергия, пояснил глава Курчатовского института. "То есть, как я уже говорил неоднократно, энергетика и материаловедение – это два приоритета, без которых невозможно развитие человечества", - отметил Ковальчук. "И наша страна была, есть и будет в лидерах в этих жизненно важных областях, поскольку традиционно обладает огромным интеллектуальным потенциалом", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241010/ii-1977407765.html

https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт