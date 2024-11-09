https://ria.ru/20241109/institut-1982789836.html
Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов
Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов - РИА Новости, 09.11.2024
Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создает новый, очень легкий и притом сверхпрочный материал бронежилетов для российских военных,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:53
2024-11-09T06:53
2024-11-09T06:53
технологии
россия
михаил ковальчук
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создает новый, очень легкий и притом сверхпрочный материал бронежилетов для российских военных, участвующих в специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости президент центра Михаил Ковальчук. "Там, где у нас есть компетенции, и там, где есть внешние заказы со стороны СВО, мы это делаем. Например, мы создаем новый материал для бронежилетов, очень легкий, но и сверхпрочный", - сказал Ковальчук. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала России в приоритетных областях, в том числе в материаловедении. "Не только военные, но и все гражданские самолеты, вертолеты, корабли в нашей стране изготавливают из материалов, разработанных в институтах, входящих в состав НИЦ "Курчатовский институт". Это материалы с особыми свойствами - сверхтвердые, жаропрочные и композитные материалы для космоса, для газовых труб, газодобывающих платформ, атомной энергетики", - отметил Ковальчук. "Плюс большую часть работ мы ведем для регенеративной медицины. Это новые материалы, основанные на природоподобных образцах, то есть они биосовместимы, хорошо взаимодействуют с тканями человека", - добавил он. Любой рукотворный объект – это материал, но, чтобы создать материал, нужна энергия, пояснил глава Курчатовского института. "То есть, как я уже говорил неоднократно, энергетика и материаловедение – это два приоритета, без которых невозможно развитие человечества", - отметил Ковальчук. "И наша страна была, есть и будет в лидерах в этих жизненно важных областях, поскольку традиционно обладает огромным интеллектуальным потенциалом", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241010/ii-1977407765.html
https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html
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технологии, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт
Технологии, Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов
Ковальчук: Курчатовский институт создает сверхпрочный материал для бронежилетов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" создает новый, очень легкий и притом сверхпрочный материал бронежилетов для российских военных, участвующих в специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости президент центра Михаил Ковальчук.
"Там, где у нас есть компетенции, и там, где есть внешние заказы со стороны СВО, мы это делаем. Например, мы создаем новый материал для бронежилетов, очень легкий, но и сверхпрочный", - сказал Ковальчук.
Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала России
в приоритетных областях, в том числе в материаловедении.
"Не только военные, но и все гражданские самолеты, вертолеты, корабли в нашей стране изготавливают из материалов, разработанных в институтах, входящих в состав НИЦ "Курчатовский институт". Это материалы с особыми свойствами - сверхтвердые, жаропрочные и композитные материалы для космоса, для газовых труб, газодобывающих платформ, атомной энергетики", - отметил Ковальчук.
"Плюс большую часть работ мы ведем для регенеративной медицины. Это новые материалы, основанные на природоподобных образцах, то есть они биосовместимы, хорошо взаимодействуют с тканями человека", - добавил он.
Любой рукотворный объект – это материал, но, чтобы создать материал, нужна энергия, пояснил глава Курчатовского института.
"То есть, как я уже говорил неоднократно, энергетика и материаловедение – это два приоритета, без которых невозможно развитие человечества", - отметил Ковальчук. "И наша страна была, есть и будет в лидерах в этих жизненно важных областях, поскольку традиционно обладает огромным интеллектуальным потенциалом", - подчеркнул он.