https://ria.ru/20241109/import-1982832045.html

Трамп может освободить Британию от импортных тарифов, пишут СМИ

Трамп может освободить Британию от импортных тарифов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2024

Трамп может освободить Британию от импортных тарифов, пишут СМИ

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары и услуги в рамках особой сделки, пишет РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:19

2024-11-09T15:19

2024-11-09T15:19

великобритания

сша

лондон

дональд трамп

джо байден

кеми баденок

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары и услуги в рамках особой сделки, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. Трамп заявлял о планах вести протекционистскую политику и ввести тарифы в размере 10-20% на импорт, а в случае их китайского происхождения - в размере до 60%. "Источники, близкие к Трампу, сообщили, что Великобритания может быть освобождена от тарифов в соответствии с условиями сделки, которую Британия надеется заключить в ближайшие месяцы", - пишет издание. Британские министры и дипломаты в попытке договориться с избранным президентом США планируют опираться на "особые отношения" между Великобританией и Соединенными Штатами. Согласно источнику в британском правительстве, Лондон при любых переговорах будет отдавать предпочтение экспорту услуг, стоимость которых за прошлый год составила 130 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 167,93 миллиарда долларов), сказано в статье. При этом команда Трампа, скорее всего, отклонит просьбы о снятии тарифов с товаров, имеющих критическое значение для внутреннего производства в США, включая автомобили, пишет издание со ссылкой на источник в британском правительстве. Как отмечает газета, в случае полного введения тарифов британская экономика может сократиться на 0,7%. "Любая сделка по освобождению от тарифов, скорее всего, потребует от Великобритании уступок по другим политическим вопросам, что может включать план (британского главы МИД Дэвида - ред.) Лэмми по сближению Британии с ЕС", - пишет издание. В среду министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся. В декабре газета Politico сообщала, что Джо Байден негласно отложил заключение торгового соглашения с Великобританией на фоне несогласия сената с масштабом сделки. Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 году являлось одним из обещаний ранее правящей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. Однако Кеми Баденок в бытность министром по делам бизнеса и торговли заявляла, что Великобритания вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при администрации во главе с президентом Джо Байденом.

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

https://ria.ru/20241109/obama-1982821440.html

великобритания

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, сша, лондон, дональд трамп, джо байден, кеми баденок, евросоюз, в мире