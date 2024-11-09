https://ria.ru/20241109/gladkov-1982871113.html

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 09.11.2024

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T21:41

2024-11-09T21:41

2024-11-09T21:57

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя. В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. Пострадавшая с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована... Транспортное средство повреждено. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны. Мужчину с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания первой помощи он будет проходить лечение амбулаторно", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.

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