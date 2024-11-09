Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 09.11.2024 (обновлено: 21:57 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/gladkov-1982871113.html
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 09.11.2024
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:41
2024-11-09T21:57
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя. В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. Пострадавшая с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована... Транспортное средство повреждено. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны. Мужчину с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания первой помощи он будет проходить лечение амбулаторно", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.
https://ria.ru/20241109/limonchikov-1982819486.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы рф
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Гладков: при атаке дронов ВСУ пострадали двое жителей двух белгородских сел

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя. В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. Пострадавшая с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована... Транспортное средство повреждено. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны. Мужчину с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания первой помощи он будет проходить лечение амбулаторно", - написал Гладков.
Глава региона добавил, что в селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.
Пенсионер Лимончиков: русские не должны никого бояться - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Упомянутый Путиным пенсионер из Белгорода призвал россиян никого не бояться
Вчера, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала