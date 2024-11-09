https://ria.ru/20241109/gladkov-1982871113.html
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 09.11.2024
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T21:41
2024-11-09T21:41
2024-11-09T21:57
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Ранены два мирных жителя. В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. Пострадавшая с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована... Транспортное средство повреждено. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны. Мужчину с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания первой помощи он будет проходить лечение амбулаторно", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль.
https://ria.ru/20241109/limonchikov-1982819486.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы рф
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Гладков: при атаке дронов ВСУ пострадали двое жителей двух белгородских сел